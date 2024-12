Δολοφονία CEO στο Μανχάταν: Μήνυμα πάνω στις σφαίρες εξετάζει η αστυνομία – Επαγγελματική εκτέλεση με ερασιτεχνικά λάθη

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) για την εύρεση του δράστη, που εκτέλεσε τον CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, έξω από το ξενοδοχείο Hilton στο Μανχάταν.

Ο δράστης φέρεται να άφησε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα πάνω στις σφαίρες που χρησιμοποίησε, αναφέρουν πηγές της αστυνομίας που επικαλείται η New York Post.

Σύμφωνα με την NYPD, τρεις άθικτες σφαίρες και τρεις κάλυκες 9 χιλιοστών βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας. Πάνω τους υπήρχαν χαραγμένες οι λέξεις «αρνούμαι», «καθαιρώ» και «υπερασπίζομαι», γεγονός που υποδεικνύει ότι ο δολοφόνος ίσως προσπαθούσε να στείλει ένα μήνυμα.

Ο Τόμπσον, 50 ετών, δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς γύρω στις 6:46 το πρωί (τοπική ώρα Νέας Υόρκης), ενώ βρισκόταν μπροστά στο ξενοδοχείο για να παρευρεθεί σε μια επενδυτική διάσκεψη.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον μασκοφόρο δράστη να περιμένει υπομονετικά έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο πριν εκτελέσει με ψυχραιμία το θύμα από κοντινή απόσταση.

«Βάσει των στοιχείων που διαθέτουμε, φαίνεται ότι ήταν στοχευμένη επίθεση», δήλωσε ο επικεφαλής των ντετέκτιβ, Τζο Κένι. «Αυτή η πράξη δεν φαίνεται να είναι τυχαία».

Ο εκτελεστής, χρησιμοποιώντας σιγαστήρα, εκτέλεσε τον Τόμπσον, δείχνοντας παράλληλα εμπειρία και δεξιότητα στον χειρισμό του όπλου, καθώς κατάφερε να το ξεμπλοκάρει όταν αυτό παρουσίασε εμπλοκή.

Ωστόσο, έκανε σημαντικά λάθη που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για την ταυτοποίηση και σύλληψή του.

Λίγο πριν από τη δολοφονία, ο δράστης αγόρασε καφέ, νερό και ενεργειακές μπάρες δημητριακών από ένα Starbucks, κοντά στο σημείο του εγκλήματος, και πέταξε τα υπολείμματα στα σκουπίδια.

Η αστυνομία περισυνέλεξε το ποτήρι και το μπουκάλι ως αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, βρέθηκε ένα τηλέφωνο σε σοκάκι κοντά στο Hilton, το οποίο οι Αρχές πιστεύουν ότι ανήκει στον δολοφόνο.

Η σύζυγός του Μπράιαν Τόμπσον, Πόλετ, δήλωσε πως η οικογένεια είχε δεχθεί απειλές πριν από τη δολοφονία. «Υπήρξαν κάποιες απειλές, αλλά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Ήξερα μόνο ότι ο Μπράιαν είχε αναφέρει πως κάποιοι άνθρωποι τον απειλούσαν», δήλωσε στο NBC News.

Αξιωματούχοι της UnitedHealthcare επιβεβαίωσαν ότι ο Τόμπσον είχε λάβει απειλές, γεγονός που, σύμφωνα με πηγές, είναι σύνηθες για άτομα σε ηγετικές θέσεις σε εταιρείες υγείας και ασφαλιστικές.

Η αστυνομία προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη, ενώ το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται.

🔴 SENSITIVE CONTENT:

WATCH: Brian Thompson, the CEO of #UnitedHealthcare, the world’s 8th largest company, was killed in Manhattan, New York. #unitedhealthcareceo #UnitedStates #NewYorkCity #BrianThompson pic.twitter.com/cngo7Q3iRF

— Valentin Erikson (@eriksonvalentin) December 4, 2024