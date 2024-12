Brian Thompson: Ποιος ήταν ο CEO της UnitedHealthcare που δολοφονήθηκε στο Μανχάταν – «Δεχόταν απειλές» λέει η σύζυγός του

Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε το πρωί της Τετάρτης μπροστά από ξενοδοχείο στο Μανχάταν, ο 50χρονος διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, Brian Thompson. Ο δράστης πυροβόλησε τον 50χρονο γύρω στις 6.40 το πρωί έξω από το ξενοδοχείο της 6ης Λεωφόρου, όπου ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 8 μια συνεδρίαση των επενδυτών της εταιρείας. Ο Thompson μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Βίντεο-σοκ από την εν ψυχρώ δολοφονία

Η αστυνομία της Νέα Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και εικόνες που δείχνουν τον δράστη να ανοίγει πυρ και στη συνέχεια να διαφεύγει με ποδήλατο. Η αστυνομία ανακοίνωσε μάλιστα ότι προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δολοφόνου.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι ο ύποπτος δράστης εθεάθη να περιμένει έξω από το ξενοδοχείο πριν από τους πυροβολισμούς και ότι φάνηκε να γνωρίζει ακόμα και από ποια πόρτα θα έβγαινε ο Τhomson, πριν τον πυροβολήσει σχεδόν εξ επαφής.

Πλάνα έδειξαν αστυνομικούς της αστυνομίας της Νέας Υόρκης να κάνουν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη στον πατέρα δύο παιδιών, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Mount Sinai σε κρίσιμη κατάσταση. Αργότερα στο νοσοκομείο ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Η UnitedHealth Group εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της λύπη: «Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι και σοκαρισμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας συναδέλφου και φίλου, Brian Thompson. Ήταν ένας σεβαστός και αγαπητός συνεργάτης. Συνεργαζόμαστε στενά με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Brian και όλους όσοι τον γνώριζαν»

Ποιος ήταν ο Brian Thompson

Ο Brian Thompson ανέλαβε τη θέση του CEO της UnitedHealthcare τον Απρίλιο του 2021, έχοντας ήδη διανύσει 20 χρόνια στον όμιλο. Εντάχθηκε για πρώτη φορά στη UnitedHealth Group το 2004 και προηγουμένως είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος των κυβερνητικών προγραμμάτων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Medicare και της κάλυψης των συνταξιούχων, καθώς και των κοινοτικών και κρατικών προγραμμάτων που παρέχουν Medicaid και άλλα είδη κάλυψης σε εκατομμύρια άτομα.

Στον πιο πρόσφατο ρόλο του ως διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, ήταν υπεύθυνος για την καθοδήγηση της ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, εργοδότες, ιδιώτες, ειδικές και κυβερνητικές παροχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας για τον διορισμό του το 2021.

«Η εμπειρία, οι σχέσεις και οι αξίες του Brian τον καθιστούσαν ιδανικό για να οδηγήσει τη UnitedHealthcare σε συνεχή ανάπτυξη, βελτιώνοντας τη λειτουργία της υγειονομικής περίθαλψης για όλους», είχε δηλώσει για τον Thompson, ο CEO της UnitedHealth Group, Andrew Witty.

Ο Thompson κατείχε και άλλες θέσεις κατά τη διάρκεια της 20ετούς παρουσίας του στην εταιρεία, μεταξύ των οποίων ο οικονομικός διευθυντής για τις επιχειρήσεις Employer and Individual, Community and State και Medicare and Retirement της UnitedHealthcare. Διετέλεσε επίσης οικονομικός ελεγκτής για την επιχείρηση Employer and Individual της UnitedHealthcare και ήταν διευθυντής στο τμήμα εταιρικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Το 2023, ο Thompson κέρδισε συνολικά 10,2 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με γνωστοποίηση της UnitedHealth Group.

Πριν από την ένταξή του στην UnitedHealth Group, ο Thompson εργάστηκε ως ορκωτός λογιστής στη λογιστική εταιρεία PwC, σύμφωνα με το βιογραφικό του στον ιστότοπο δικτύωσης LinkedIn. Ο Thompson αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα το 1997 με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και τελευταία διέμενε στο Maple Grove της Μινεσότα.

Το περιστατικό συγκλόνισε την επιχειρηματική κοινότητα. Ο Δήμαρχος της Μινεάπολης, Jacob Frey, χαρακτήρισε το γεγονός «σοκαριστικό και καταστροφικό», ενώ η Γερουσιαστής Amy Klobuchar μίλησε για «φρικτή πράξη βίας». Ο Κυβερνήτης Tim Walz έκανε λόγο για «τεράστια απώλεια για την υγειονομική και επιχειρηματική κοινότητα της Μινεσότα».

«Δεχόταν απειλές»

Ο Thompson ζούσε στο Maple Grove της Μινεσότα με τη σύζυγό του, Paulette, και τους δύο γιους τους.

Η σύζυγος του Thompson, Paulette Thompson, δήλωσε στο NBC News ότι της είχε πει ότι «υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τον απειλούσαν». Ανέφερε ότι δεν γνώριζε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά υπέθεσε ότι μπορεί να αφορούσαν θέματα με την ασφαλιστική κάλυψη.

Η Paulette τόνισε ότι ο σύζυγός της είχε «μεγάλη καρδιά» και «άγγιξε τόσες πολλές ζωές». «Ο Μπράιαν ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά και ζούσε τη ζωή στο έπακρο. Θα λείψει πολύ σε όλους. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες και είμαστε εντελώς συντετριμμένοι από αυτά τα νέα. Άγγιξε τόσες πολλές ζωές. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική μας ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε η Paulette στο KARE 11.