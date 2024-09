Μπλίνκεν και Λάμι στο Κίεβο: Νέα υποστήριξη στον Ζελένσκι – Χωρίς συμφωνία για επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Βρετανίας συναντήθηκαν την Τετάρτη στο Κίεβο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια επίσκεψη που διακόπηκε από προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανακοινώθηκε νέα υποστήριξη προς την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια καθοριστική εξέλιξη για τη άδεια χρήσης πυραύλων μακράς εμβέλειας που ζητά απεγνωσμένα το Κίεβο για επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και ο Βρετανός ομόλογός του, Ντέιβιντ Λάμι, συζήτησαν με τον Ζελένσκι για τους στόχους της Ουκρανίας στον πόλεμο και πώς μπορούν να την βοηθήσουν. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μπλίνκεν ανέφερε ότι συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τα πλήγματα μακράς εμβέλειας και ότι θα μεταφέρει τις συζητήσεις στην Ουάσιγκτον για ενημέρωση του προέδρου Μπάιντεν.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους συμμάχους του στη Δύση να επιτρέψουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους όπως τους αμερικανικούς ATACMS και τους βρετανικούς Storm Shadows για επιθέσεις βαθιά εντός ρωσικού εδάφους, ώστε να περιοριστεί η ικανότητα της Μόσχας να εξαπολύει επιθέσεις.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε ότι οι συζητήσεις για τα στρατιωτικά εξοπλιστικά ζητήματα που χρειάζεται η Ουκρανία για να νικήσει, θα συνεχιστούν για μερικές εβδομάδες ακόμη, μια δήλωση που απογοητεύει τους Ουκρανούς, οι οποίοι ήλπιζαν σε άμεσες αποφάσεις.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η αισιοδοξία για την απόφαση των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαρτάται από την «αισιοδοξία» των συμμάχων της Ουκρανίας, ενώ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι οι συζητήσεις ήταν «μακρές και ουσιαστικές», με τα επιχειρήματα της Ουκρανίας να ακούγονται πλήρως.

A very substantive and long conversation with U.S. Secretary of State Antony Blinken @SecBlinken and UK Foreign Secretary @DavidLammy, during which we discussed all key issues.

It is important that Ukrainian arguments are heard. This includes the long-range weapons, the supply… pic.twitter.com/uZWIUVQo95

