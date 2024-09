Ροκ θρύλος και ήρωας: Ο Τζον Μπον Τζόβι έσωσε γυναίκα που ετοιμαζόταν να πηδήξει από γέφυρα – Δείτε βίντεο

Ο θρύλος της ροκ Τζον Μπον Τζόβι επαινέθηκε από την αστυνομία για τη βοήθεια που παρείχε σε μια γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο, στεκόμενη στην άκρη μιας γέφυρας στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Νάσβιλ, ο τραγουδιστής και η ομάδα του ήταν στη γέφυρα Τζον Σεϊγκεντάλερ, όταν είδαν τη γυναίκα να στέκεται επικίνδυνα πάνω από τον ποταμό Κάμπερλαντ. Ο μουσικός βοήθησε να την πείσουν να κατέβει από το σημείο και να μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος.

«Χρειάζεται η συμβολή όλων μας για να διατηρούμε ο ένας τον άλλον ασφαλή», δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Νάσβιλ, Τζον Ντρέικ.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. “It takes all of us to help keep each other safe,”–Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) September 11, 2024



Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο CNN ότι η γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για θεραπεία και αξιολόγηση. Ο Μπον Τζόβι φέρεται να βρισκόταν στο Νάσβιλ για τα γυρίσματα ενός μουσικού βίντεο κλιπ στη γέφυρα.

Σε σχετικό βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα φαίνεται να κρατιέται από τα κιγκλιδώματα, ενώ η ομάδα του καλλιτέχνη ετοιμάζει τον εξοπλισμό για τα γυρίσματα λίγο πιο κάτω. Ο τραγουδιστής πλησιάζει τη γυναίκα, χαιρετάει ευγενικά και ακουμπάει στο κιγκλίδωμα δίπλα της. Μετά από λίγο, με τη βοήθεια μιας άλλης γυναίκας, ο Μπον Τζόβι καταφέρνει να την πείσει να επιστρέψει με ασφάλεια στο πεζοδρόμιο. Έπειτα, ο Μπον Τζόβι την αγκαλιάζει και φεύγουν μαζί από τη γέφυρα.

😳 NASHVILLE: @BonJovi is in the right place at the right time and talks a woman off the ledge of the John Seigenthaler Pedestrian Bridge downtown. From @FOXNashville: https://t.co/6ecxiQJTG9 pic.twitter.com/aYWtm8EwmO — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 11, 2024



Ο Τζον Μπον Τζόβι, σύμφωνα με το CNN, έχει εμπειρία στη βοήθεια ατόμων σε κρίσιμες στιγμές, καθώς από το 2006 έχει ιδρύσει το JBJ Soul Foundation, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της πείνας, της φτώχειας και της έλλειψης στέγης μέσω διαφόρων προγραμμάτων και συνεργασιών με οργανώσεις της κοινότητας.