Γάζα: Τουλάχιστον 18 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο – Συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» στη Δυτική Όχθη

Το Γραφείο Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ανακοίνωσε ότι έξι από τους υπαλλήλους του σκοτώθηκαν σε δύο αεροπορικές επιθέσεις σε σχολείο, το οποίο είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας εκτοπισμένων, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, αυτό είναι το πιο πολύνεκρο περιστατικό που αφορά το προσωπικό της από την αρχή του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν ο διευθυντής του καταφυγίου της UNRWA και άλλα μέλη του προσωπικού που παρείχαν βοήθεια στους εκτοπισμένους», τόνισε η υπηρεσία μέσω X. Νωρίτερα χθες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν αεροπορικό πλήγμα εναντίον κέντρου διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου.

«Αυτό το σχολείο έχει βομβαρδιστεί πέντε φορές αφότου άρχισε ο πόλεμος. Είναι καταφύγιο για περίπου 12.000 εκτοπισμένους ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά», αντέτεινε η UNRWA.

Η γραμματεία ενημέρωσης και μέσων επικοινωνίας της κυβέρνησης της Χαμάς ανέφερε πως ο βομβαρδισμός του Ισραήλ σκότωσε 18 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

A short while ago, Israel committed a massacre at the Al-Jaouni UNRWA school in central Gaza’s Nuseirat camp, killing at least 14 people, including women, children and UNRWA workers. pic.twitter.com/WW7MpxM7pO



Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters χαρακτήρισε χθες την παντελή έλλειψη λογοδοσίας για τους θανάτους προσωπικού του διεθνούς οργανισμού και μελών οργανώσεων αρωγής στη Λωρίδα της Γάζας «εντελώς απαράδεκτη».

What’s happening in Gaza is totally unacceptable.

A school turned shelter for around 12,000 people was hit by Israeli airstrikes again today.

Six of our @UNRWA colleagues are among those killed.

These dramatic violations of international humanitarian law need to stop now.

— António Guterres (@antonioguterres) September 11, 2024