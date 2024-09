Γάζα: «Ασφαλή διέλευση» για τον Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς, εξετάζει το Ισραήλ – 101 όμηροι ως αντάλλαγμα

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφερθεί ασφαλής διέλευση στον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, εάν απελευθερωθούν όλοι οι εναπομείναντες όμηροι που κρατούνται στη Γάζα. Ο συντονιστής του Ισραήλ για τους Ομήρους και τους Αγνοούμενους, Γκαλ Χιρς, δήλωσε στο CNN ότι αν επιστραφούν οι 101 όμηροι που παραμένουν κρατούμενοι, τότε «πιστεύω πως θα συμφωνήσουμε να του παράσχουμε ασφαλή διέλευση στον αρχηγό των τρομοκρατών, τον νέο Χίτλερ, τον Σινουάρ – ασφαλή διέλευση για εκείνον και όποιον θέλει να τον ακολουθήσει έξω από τη Γάζα».

Ο Χιρς τόνισε ότι αυτοί οι όροι, μαζί με την αποστρατιωτικοποίηση και την αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας από τη Χαμάς, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της περιοχής και στον τερματισμό του πολέμου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Χιρς διευκρίνισε ότι το Ισραήλ έχει ήδη προτείνει ασφαλή διέλευση για τον Σινουάρ. «Είμαι έτοιμος να προσφέρω ασφαλή διέλευση στον Σινουάρ, την οικογένειά του και σε όποιον θέλει να τον ακολουθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ένας εκ των στόχων είναι η δημιουργία ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης της περιοχής.

Η πρόταση για ασφαλή διέλευση τέθηκε στο τραπέζι πριν από περίπου δύο μέρες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Χιρς, αλλά δεν ανέφερε ποια ήταν η απάντηση από την πλευρά της Χαμάς. Ο αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι το Ισραήλ είναι ανοιχτό να απελευθερώσει κρατούμενους ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει ακόμη την πρόταση του Χιρς, ενώ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει εκδώσει επίσημη δήλωση επί του θέματος.

Ο Γιαχία Σινουάρ, ένας από τους ισχυρότερους ηγέτες της Χαμάς, κατηγορείται από το Ισραήλ ως ο βασικός αρχιτέκτονας της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, όταν ένοπλοι σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν πάνω από 250 ομήρους. Ο Σινουάρ είναι επίσης ανάμεσα στους ηγέτες της Χαμάς που διώκονται από τις Αμερικανικές αρχές για αυτή την επίθεση.

Η Χαμάς ανακοίνωσε τον Σινουάρ ως επικεφαλή του πολιτικού της γραφείου τον περασμένο μήνα, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

Πιστεύεται ότι ο Σινουάρ παραμένει κρυμμένος στα τούνελ της Γάζας, κινούμενος συχνά και πιθανώς περιτριγυρισμένος από ομήρους που χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες για την προστασία του. Έχει να κάνει δημόσια εμφάνιση από τις 7 Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τους έξι ομήρους που δολοφονήθηκαν σε σήραγγα της Ράφα από τρομοκράτες της Χαμάς στο τέλος Αυγούστου, ο Χιρς τόνισε ότι «θα υπάρξει τίμημα για αυτές τις δολοφονίες».

Το ρεπορτάζ της Jerusalem Post σημειώνει επίσης ότι το Ισραήλ στο παρελθόν έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να επιτραπεί στους ηγέτες της Χαμάς η ελευθερία μέσω εξορίας. Τον Μάιο, ο Νετανιάχου ανέφερε στο podcast «Call Me Back» ότι αυτή η επιλογή πάντα ήταν μέρος των συζητήσεων, αλλά τόνισε πως «το πιο σημαντικό είναι να παραδοθούν [οι ηγέτες της Χαμάς]. Αν παραδώσουν τα όπλα τους, ο πόλεμος τελειώνει», εξήγησε ο Νετανιάχου.

Israel’s chief negotiator for hostages and missing persons, Gal Hirsch, proposed offering Hamas leader Yahya Sinwar safe passage out of Gaza in exchange for the 101 hostages still in captivity.https://t.co/7FFGuTkrdY

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 10, 2024