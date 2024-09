Πόνος και ενοχές στο Ισραήλ: Συγκινεί ο πατέρας δολοφονημένου ομήρου – «Χερς, συγγνώμη – Αποτύχαμε, δεν απέτυχες»

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα στο νεκροταφείο Mount Hamenuchot στην Ιερουσαλήμ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, ο οποίος δολοφονήθηκε από μαχητές της Χαμάς στη Γάζα. Η κηδεία του 23χρονου, που είχε απάγει η Χαμάς κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Nova» στις 7 Οκτωβρίου, ήταν γεμάτη συγκίνηση και πόνο, καθώς οι γονείς του και ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, αποχαιρέτησαν τον Χερς με λόγια γεμάτα θλίψη και ενοχές.

Ο Χέρτζογκ, ο οποίος άνοιξε την τελετή, δήλωσε: «Αγαπημένε Χερς, με μια καρδιά σκισμένη και σπασμένη, στέκομαι σήμερα εδώ, ως Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ, αποχαιρετώντας σε και ζητώντας τη συγχώρεσή σου. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ. Συγγνώμη που δεν καταφέραμε να σε προστατεύσουμε στην τρομερή αποτυχία του Οκτωβρίου. Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σε φέρουμε σπίτι ασφαλή». Η ομιλία του Χέρτζογκ, που έγινε πρώτα στα εβραϊκά και μετά στα αγγλικά για να εξυπηρετήσει και τους πολλούς αγγλόφωνους παρευρισκόμενους, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, αναγνώρισε την τραγική πραγματικότητα της αποτυχίας του κράτους να προστατεύσει τον Χερς και τους άλλους ομήρους.

Η θλίψη ήταν έντονη καθώς ο πατέρας του Χερς, Τζον Πολίν, εκφώνησε τον επικήδειο του, καταθέτοντας την ενοχή και την απόγνωσή του: «Χερς, συγγνώμη. Σου ζητάμε συγγνώμη. Αποτύχαμε· εσύ δεν απέτυχες. Εσύ θα είχες προχωρήσει περισσότερο, και εμείς θα προχωρήσουμε για να μην είναι μάταιος ο θάνατός σου και των υπόλοιπων στρατιωτών. Θα φέρουμε πίσω τους υπόλοιπους ομήρους. Η ελπίδα μας δεν έχει χαθεί ακόμα. Η ζωή που είχαμε μαζί σου ήταν ευλογία, και τώρα θα δουλέψουμε ώστε η κληρονομιά σου να είναι μια ευλογία. Σ’ αγαπώ».

Rachel Goldberg-Polin says goodbye to her only son Hersh 💔: “Ok sweet boy, go now on your journey. I hope it’s as good as the trips you dreamed about because finally, my sweet boy, finally, finally, finally, finally you are free.

