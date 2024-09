MV Sounion: Ξεκινάει σύντομα η δύσκολη επιχείρηση διάσωσης του ελληνόκτητου τάνκερ – Δεν φαίνονται σημάδια πετρελαιοκηλίδας

Η επιχείρηση διάσωσης του τάνκερ MV Sounion της Delta Tankers, το οποίο δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των Χούθι, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ευρωπαϊκής αποστολής στην Ερυθρά Θάλασσα, Aspides.

Σύμφωνα με την Aspides, στο ελληνόκτητο πλοίο, που μεταφέρει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου, εξακολουθούν να καίνε αρκετές εστίες φωτιάς, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ορατά σημάδια διαρροής πετρελαίου.

Η επιχείρηση διάσωσης προβλέπεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη και σε περίπτωση διαρροής, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί, με συνέπειες ανυπολόγιστες για την περιοχή, η οποία είναι ήδη επικίνδυνη να προσεγγιστεί.

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will… pic.twitter.com/V1XtJPlEeD

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 2, 2024