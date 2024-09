Η φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» ετοιμάζεται για τις «ASPIDES» – Εξελίξεις με το SOUNION

Η φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ πρόκειται να γίνει η τρίτη φρεγάτα ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού που θα κατευθυνθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, διαδεχόμενη την ΨΑΡΑ, στο πλαίσιο της επιχείρησης ASPIDES της Ε.Ε. για την διασφάλιση την ελεύθερης ναυσιπλοϊας έναντι των τρομοκρατικών χτυπημάτων εναντίον εμπορικών πλοίων από τους Χούθι της Υεμένης.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ανάμεσα σε άλλα, το πλοίο θα φέρει το νέο επιτυχημένο anti-drone σύστημα με το οποίο έχει εξοπλιστεί η ΨΑΡΑ ενώ έχει γίνει εγκατάσταση και του δορυφορικού συστήματος Star Link για τις επικοινωνίες.

Η ΣΠΕΤΣΑΙ αναμένεται να αποπλεύσει για την Ερυθρά Θάλασσα περίπου 3 εβδομάδες μετά τον κατάπλου στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας της ΨΑΡΑ, που υπολογίζεται προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς σχετικά από την “Realnews” ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, τόνισε ότι τα διδάγματα από τη συμμετοχή στην επιχείρηση ASPIDES τόσο της ΨΑΡΑ όσο και της ΥΔΡΑ έχουν ήδη ενσωματωθεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης των ΜΕΚΟ, ώστε τα καράβια μετά τον εκσυγχρονισμό τους να έχουν μεγαλύτερο βαθμό επιβιωσιμότητας απέναντι στις αναδυόμενες πολλαπλές απειλές.

Ειδικότερα στο θέμα των τεσσάρων ΜΕΚΟ, ο Αρχηγός ΓΕΝ έχει εισηγηθεί να προχωρήσει το πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό τους, με σκοπό να προσφέρουν γι’ ακόμη 15 χρόνια τις υπηρεσίες τους. Το κόστος εκσυγχρονισμού φαίνεται να αγγίζει τα 800 εκατ. και να φτάνει το 1 δις. μαζί με τα νέα οπλικά.

Το MV SOUNION

Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ρυμούλκησης του τάνκερ ΣΟΥΝΙΟΝ, που μετά από την τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε από τους Χούθι συνεχίζει να φλέγεται.

Μετά από σχετικές ενέργειες της πλοιοκτήτριας εταιρείας στο σημείο βρίσκεται ήδη ρυμουλκό που έχει δέσει το πλοίο, με σκοπό να το μεταφέρει σε ασφαλές σημείο, όπου θα ξεκινήσει η μεταφόρτωση του πετρελαίου.

Σε ότι αφορά το καθαρό επιχειρησιακό σκέλος, τα ηνία έχει το Στρατηγείο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ASPIDES, με δύο περιοχές να είναι πιθανές για την μεταφορά του πλοίου. Το Τζιμπουτί και η Σαουδική Αραβία, με τις πληροφορίες να προκρίνουν το Τζιμπουτί.

Κύριο μέλημα αυτή τη στιγμή είναι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να μην οξύνουν το κλίμα γι’ αυτό και το στρατηγείο της ΑΣΠΙΔΕΣ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «Οι ASPIDES συμβάλλουν στην πρόληψη της ρύπανσης από κατεστραμμένα πλοία μετά από επιθέσεις. Το MV SOYNION αντιπροσωπεύει έναν τεράστιο περιβαλλοντικό κίνδυνο που θα επηρεάσει όλες τις χώρες που έχουν σύνορα στην Ερυθρά Θάλασσα».

