Χαμάς: Έγγραφα αποκαλύπτουν τη στρατηγική της στα τούνελ της Γάζας – Οι μετακινήσεις στο σκοτάδι και το καμουφλάζ στις εισόδους

Η Χαμάς έχει κατασκευάσει ένα περίπλοκο δίκτυο τούνελ στην Λωρίδα της Γάζας, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της στρατιωτικής της στρατηγικής που ακολουθεί και έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να καταστραφεί από τον ισραηλινό στρατό. Αυτή η υπόγεια υποδομή χτίστηκε με σκοπό να έχει τη δυνατότητα της Χαμάς να αντισταθεί σε εκτεταμένες επιθέσεις, να καθυστερήσει τις χερσαίες επιθέσεις του Ισραήλ και να της επιτρέψει να παραμένει αόρατη και να πλήττει με αιφνιδιαστικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με ένα εγχειρίδιο μάχης της Χαμάς για τις υπόγειες μάχες, το οποίο κατασχέθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις του IDF και εξετάστηκε από τους New York Times, περιγράφονται με λεπτομέρεια οι «τακτικές πλοήγησης» της Χαμάς στο σκοτάδι κάτω από την Γάζα και η χρήση αυτόματων όπλων σε στενούς χώρους για το μέγιστο αποτέλεσμα, καθώς οι σφαίρες θα χτυπήσουν το σώμα του αντιπάλου από τη μέση και πάνω. Μάλιστα, οι διοικητές των πεδίων μάχης της Χάμας, χρονομετρούσαν μέχρι και το κάθε δευτερόλεπτο που χρειάζονταν οι μαχητές τους για να μετακινηθούν ανάμεσα σε διάφορα υπόγεια σημεία, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε κινήσεις βελτίωσης.

Η Χαμάς έχει επενδύσει αρκετά χρήματα στην ενίσχυση αυτών των τούνελ. Μόλις έναν χρόνο πριν από την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ο ηγέτης της Χαμάς στην Γάζα, Γιαχία Σίνουαρ, ενέκρινε τη δαπάνη 225.000 δολαρίων για την εγκατάσταση ανθεκτικών θυρών στις εκρήξεις, οι οποίες προστατεύουν το δίκτυο τούνελ από αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιθέσεις. Οι διοικητές των ταξιαρχιών της Χαμάς είχαν προηγουμένως εξετάσει τα τούνελ και εντόπισαν κρίσιμα σημεία που χρειαζόντουσαν ενίσχυση.

Το εγχειρίδιο μάχης περιλαμβάνει οδηγίες για καμουφλάζ των εισόδων των τούνελ, τη χρήση πυξίδων ή GPS για τον εντοπισμό τους, και την αποτελεσματική μετακίνηση μέσα σε αυτά. «Κατά την κίνηση στο σκοτάδι μέσα στο τούνελ, ο μαχητής χρειάζεται γυαλιά νυχτερινής όρασης εξοπλισμένα με υπέρυθρες», αναφέρει το έγγραφο. Τα όπλα πρέπει να είναι σε αυτόματη λειτουργία και να τοποθετούνται στον ώμο, καθώς «αυτός ο τύπος πυροβολισμού είναι αποτελεσματικός επειδή το τούνελ είναι στενό, και οι βολές στοχεύουν στις “θανατηφόρες ζώνες” στο πάνω μέρος του ανθρώπινου σώματος».

Οι ισραηλινές δυνάμεις γνώριζαν ότι η Χαμάς διέθετε ένα εκτεταμένο δίκτυο τούνελ, αλλά αποδείχθηκε πιο εξελιγμένο και μεγαλύτερο από ό,τι είχαν φανταστεί. Αρχικά, εκτιμούσαν ότι το δίκτυο εκτεινόταν σε περίπου 400 χιλιόμετρα, αλλά τώρα πιστεύουν ότι μπορεί να φτάνει τα 800. Το Ισραήλ συνεχίζει να ανακαλύπτει νέα τούνελ, κάτι που έχει δυσκολέψει την επίτευξη του στόχου για την εξαφάνιση της Χαμάς.

A Hxmas tunnel, approximately 700 meters long, located on the outskirts of Deir al-Balah in central Gaza, was demolished by IDF combat engineers. The operation was carried out by the elite Yahalom unit and the 603rd Combat Engineering… pic.twitter.com/6rpk1gIFCt

ONE MORE TERROR TUNNEL DOWN



Τα τούνελ της Χαμάς δεν είναι απλά περάσματα, αλλά και κέντρα διοίκησης και ελέγχου, «αρτηρίες» που συνδέουν υπόγεια εργοστάσια παραγωγής όπλων με αποθήκες και κέντρα επικοινωνίας. Μερικά από αυτά τα τούνελ λειτουργούν με ενέργεια από ηλιακά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί στις στέγες ιδιωτικών κατοικιών. Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακάλυψαν τον περασμένο χειμώνα ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών της Nokia κάτω από την έδρα της UNRWA (Υπηρεσία αρωγής και έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες), το οποίο παρείχε τη δυνατότητα μετάδοσης φωνής και δεδομένων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο μάχης που εξέτασαν οι Times.

Ο πρώην αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, Ταμίρ Χαϊμάν, δήλωσε: «Η στρατηγική μάχης της Χαμάς βασίζεται στις υπόγειες τακτικές. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους έχουν καταφέρει να αντέξουν την πίεση του IDF μέχρι στιγμής».

Το Ισραήλ έχει επιτεθεί με αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις, αλλά η Χαμάς χρησιμοποιεί τα τούνελ για να καθυστερήσει την επέκταση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή. Οι μαχητές της Χαμάς αποφεύγουν τις άμεσες συγκρούσεις μέσα στα τούνελ και αντ’ αυτού χρησιμοποιούν τα τούνελ για αιφνιδιαστικές επιθέσεις, «hit-and-run» όπως τις χαρακτηρίζουν οι Αμερικανοί, κρύβονται από τις ισραηλινές δυνάμεις και πυροδοτούν εκρηκτικά με απομακρυσμένους πυροκροτητές και κρυφές κάμερες.

Η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ έχει επικεντρωθεί στην καταστροφή των τούνελ, αλλά αυτή η εκστρατεία έχει βαριές -δολοφονικές- συνέπειες για τους Παλαιστίνιους αμάχους, καθώς πολλά από τα τούνελ διασχίζουν πυκνοκατοικημένες περιοχές. Το Ισραήλ έχει δημοσιεύσει διάφορα βίντεο που δείχνουν την καταστροφή τούνελ με περισσότερους από 16 τόνους εκρηκτικών ανά χιλιόμετρο, ενώ τον Αύγουστο ανακάλυψε ένα τεράστιο τούνελ στα σύνορα της Γάζας-Αιγύπτου, κατά μήκους του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, που αποτελεί -μεταξύ άλλων παραγόντων- «αγκάθι» στην επίτευξη μιας συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

📌IDF troops uncover A 3-Meter-High Terrorist Tunnel in the Philadelphi Corridor in Gaza:

IDF troops recently eliminated dozens of tunnel routes in the area of the Philadelphi Corridor, and continue to locate additional ones.

A three-meter-high tunnel was uncovered in the area… pic.twitter.com/L0yv6wEwTB

— Israel ישראל (@Israel) August 4, 2024