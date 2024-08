Η θαλάσσια ρύπανση του MV Sounion οφείλεται σε διαρροή λαδιών – Νέο χτύπημα των Χούθι σε πλοίο κοντέινερ

Δύο ξεχωριστές επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, καθώς ο κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής και η απειλή κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή αυξάνονται δραματικά. To ελληνόκτητo τάνκερ MV Sounion και το λιβεριανό πλοίο κοντέινερ Groton, που μετέφερε εμπορευματοκιβώτια, βρέθηκαν στο στόχαστρο των Χούθι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης για το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο MV Sounion, το οποίο βρίσκεται ακόμη φλεγόμενο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί, το πλοίο μετέφερε περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου (περισσότερο από 150 χιλιάδες τόνους), και η πιθανότητα διαρροής θα μπορούσε να προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία.

«Αυτό που αποφασίστηκε χθες είναι ένα αρχικό σχέδιο δράσης, με την επιχείρηση να ξεκινά σε 48 ώρες», ανέφερε μία πηγή στο πρακτορείο Reuters. Η επιχείρηση αναμένεται να είναι πολύπλοκη, καθώς οι Χούθι έχουν τοποθετήσει εκρηκτικά στο πλοίο. «Δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί το φορτίο πετρελαίου σε άλλο πλοίο όταν υπάρχουν εκρηκτικά πάνω του», σχολίασε η ίδια πηγή.

Στις 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους της χώρας του, μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. «Έχουμε καλά νέα. Επετεύχθη συμφωνία έπειτα από ιταλική πίεση, βάσει της οποίας η επιχείρηση Ασπίδες να μπορέσει να συνοδεύσει και να προστατέψει το ελληνικό πετρελαιοφόρο που επλήγη από τους Χούθι ώστε να αποφευχθεί οικολογική καταστροφή», δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

«Θεωρώ ότι θα πάνε στο Τζιμπουτί, ενώ η Σαουδική Αραβία πρόκειται να προσφέρει, όπως φαίνεται, ένα ρυμουλκό. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και πρόκειται για επιχείρηση με ουσιαστικό περιβαλλοντικό χαρακτήρα, χάρη σε διεθνή συνεργασία, με ισχυρή ιταλική παρουσία», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Update on M/V SOUNION:

The M/V SOUNION has been on fire since August 23rd.

EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺 operating assets in the area have reported that there are fires detected in several locations on the main deck of the vessel. There’s no oil spill, and the ship is still anchored and… pic.twitter.com/urJIZ0Y5AW

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 28, 2024