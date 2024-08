Ερυθρά Θάλασσα: Το ελληνικό τάνκερ MV Sounion φαίνεται πως έχει διαρροή πετρελαίου – Φόβοι για τεράστια οικολογική καταστροφή

Συνεχίζεται η φωτιά στο ελληνικής σημαίας τάνκερ MV Sounion, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει διαρροή πετρελαίου, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Πενταγώνου την Τρίτη που μεταδίδει το Reuters. Το πλοίο μεταφέρει περισσότερους από 150.000 τόνους –ή ένα εκατομμύριο βαρέλια– αργού πετρελαίου, και μια μεγάλη διαρροή ενδέχεται να είναι από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ναυτιλίας.

Το Sounion έγινε στόχος την περασμένη εβδομάδα από πολλαπλά βλήματα κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης. Οι Χούθι, που ελέγχουν τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Υεμένης, δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η οργάνωση, που είναι ευθυγραμμισμένη με το Ιράν, έχει επιτεθεί σε πλοία ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Υποπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας Patrick Ryder, ανέφερε ότι μια «τρίτη πλευρά» προσπάθησε να στείλει δύο ρυμουλκά για να βοηθήσει στη διάσωση του Sounion, αλλά οι Χούθι απείλησαν να τους επιτεθούν. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι το δεξαμενόπλοιο μεταφέρει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου.

«Πρόκειται απλώς για ανεύθυνες τρομοκρατικές ενέργειες που συνεχίζουν να αποσταθεροποιούν το παγκόσμιο και περιφερειακό εμπόριο, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αθώων ναυτικών και απειλούν το ζωντανό θαλάσσιο οικοσύστημα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, την ίδια την αυλή των Χούθι», δήλωσε ο Ryder.

Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός συνεργάζεται με άλλους εταίρους στην περιοχή για να βρουν τρόπους να βοηθήσουν το πλοίο και να μετριάσουν τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Update on M/V SOUNION:

The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.

An EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 26, 2024