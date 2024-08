Eπιχείρηση “Aspides”: Συμφωνία για να ρυμουλκυθεί το ελληνόκτητο τάνκερ MV Sounion στο Τζιμπουτί

«Έχουμε καλά νέα. Επετεύχθη συμφωνία έπειτα από ιταλική πίεση, βάσει της οποίας η επιχείρηση Ασπίδες να μπορέσει να συνοδεύσει και να προστατέψει το ελληνικό πετρελαιοφόρο που επλήγη από τους Χούθι ώστε να αποφευχθεί οικολογική καταστροφή», δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους της χώρας του, μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Θεωρώ ότι θα πάνε στο Τζιμπουτί, ενώ η Σαουδική Αραβία πρόκειται να προσφέρει, όπως φαίνεται, ένα ρυμουλκό. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και πρόκειται για επιχείρηση με ουσιαστικό περιβαλλοντικό χαρακτήρα, χάρη σε διεθνή συνεργασία, με ισχυρή ιταλική παρουσία», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

«Η επιχείρηση Ασπίδες, η οποία είχε πάντα ως στόχο την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και των συνδέσεων που πραγματοποιούνται από εμπορικά πλοία, στη φάση αυτή εγγυάται και την ελευθερία από τη θαλάσσια ρύπανση. Πρόκειται για μια θετική συμφωνία, η οποία αποδεικνύει πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν όταν προκύπτει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης», είπε τέλος ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Η EUNAVFOR ASPIDES, ως επιχείρηση αμυντικού χαρακτήρα της ΕΕ, σε απάντηση στις εμπλοκές των Χούθι με τη διεθνή ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, προχώρησε πριν λίγο σε σχετική ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας Χ για τις εξελίξεις του ελληνόκτητου τάνκερ MV Sounion, αναφέροντας πως «δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου και ότι το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο και δεν παρασύρεται».

Στις 21 Αυγούστου, το πετρελαιοφόρο Sounion επλήγη από πυραύλους των Χούθι, προκαλώντας απώλεια ισχύος και αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο. Δύο μέρες αργότερα, νέα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στο πλοίο.

Το πλοίο, καθώς είναι φορτωμένο με 150.000 τόνους αργού πετρελαίου, αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό και ναυτιλιακό κίνδυνο, καθώς μια διαρροή πετρελαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία από τις μεγαλύτερες πετρελαιοκηλίδες στην ιστορία.

Η UKMTO (Οργανισμός Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου) ανέφερε ότι ένα διερχόμενο πλοίο παρατήρησε ότι το Sounion έπλεε ακυβέρνητο, αλλά αργότερα η EUNAVFOR ASPIDES επιβεβαίωσε ότι το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο και δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου.

