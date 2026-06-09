Αρμενία: Νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος στις εκλογές παρά τις καταγγελίες για ρωσικές παρεμβάσεις

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Το φιλοευρωπαϊκό κυβερνών κόμμα του πρωθυπουργού της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία, παρά τις καταγγελίες διεθνών παρατηρητών για προσπάθειες ρωσικής παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της χώρας, το κόμμα «Civil Contract» συγκέντρωσε το 49,8% των ψήφων, ποσοστό που αρκεί για να διατηρήσει τον έλεγχο του κοινοβουλίου βάσει του εκλογικού συστήματος της Αρμενίας, αναφέρει το Sky News.

Καταγγελίες για ρωσική ανάμειξη

Οι δύο βασικοί φιλορωσικοί πολιτικοί σχηματισμοί, το «Ισχυρή Αρμενία» και η «Συμμαχία Αρμενίας», συγκέντρωσαν συνολικά το 33,1% των ψήφων και εξασφάλισαν την είσοδό τους στη Βουλή.

Διεθνείς παρατηρητές υποστήριξαν ότι η προεκλογική περίοδος σημαδεύτηκε από έντονες προσπάθειες της Μόσχας να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Η Εντίτα Εστρέλα, μέλος της αποστολής παρατηρητών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, δήλωσε ότι η Ρωσία άσκησε «άνευ προηγουμένου πίεση» μέσω δημόσιων απειλών και εμπορικών μέτρων.

«Η Ρωσία επιχείρησε να επηρεάσει ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την κατάφωρη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους», ανέφερε.

Η Μόσχα κατηγορεί τη Δύση

Από την πλευρά της, η Ρωσία απέρριψε τις κατηγορίες και αντέτεινε ότι η Δύση ήταν εκείνη που προσπάθησε να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, υποστήριξε ότι «υπάρχει σαφής και ευρεία επιθυμία στην αρμενική κοινωνία για τη σταθερή ανάπτυξη των ρωσοαρμενικών σχέσεων».

Συλλήψεις στελεχών της αντιπολίτευσης

Παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) σημείωσαν ότι πριν από τις εκλογές πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις που αφορούσαν πρόσωπα της αντιπολίτευσης, γεγονός που δημιούργησε ανησυχίες για επιλεκτική απονομή δικαιοσύνης.

Ο ιδρυτής του κόμματος «Ισχυρή Αρμενία», Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό και είχε βασικό σύνθημα τη στενότερη συνεργασία με τη Μόσχα, υποστήριξε ότι περισσότεροι από 700 υποστηρικτές του κόμματός του συνελήφθησαν κατά την προεκλογική περίοδο.

Υψηλή συμμετοχή

Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε σχεδόν το 59%, με τους διεθνείς παρατηρητές να αναφέρουν ότι η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η εκλογική νίκη του Νικόλ Πασινιάν θεωρείται σημαντική επιβεβαίωση της φιλοευρωπαϊκής πορείας που έχει ακολουθήσει η Αρμενία τα τελευταία χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Ερεβάν με τη Μόσχα έχουν δοκιμαστεί έντονα.