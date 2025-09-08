Αργεντινή: Πλήγμα για την κυβέρνηση Χαβιέ Μιλέι – Οι Περονιστές κέρδισαν τις εκλογές στο Μπουένος Άιρες – «Σε πολιτικό επίπεδο υποστήκαμε καθαρή ήττα»

Το Περονιστικό Κόμμα πέτυχε καθαρή νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Αργεντινή, επικρατώντας στην κρίσιμη επαρχία του Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με τα προσωρινά επίσημα αποτελέσματα. Το κυβερνών κόμμα βρέθηκε στη δεύτερη θέση, γεγονός που ενίσχυσε τη δυναμική της αντιπολίτευσης και αύξησε την πολιτική πίεση στον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι.

Η επαρχία του Μπουένος Άιρες, η πολυπληθέστερη και οικονομικά σημαντικότερη της χώρας, θεωρείται παραδοσιακά βαρόμετρο για την πολιτική πορεία της Αργεντινής. Εκεί, η παράταξη Fuerza Patria των περονιστών έλαβε το 47% των ψήφων, ενώ η La Libertad Avanza του προέδρου Μιλέι περιορίστηκε περίπου στο 34%, με το 91% των ψηφοδελτίων ενσωματωμένο.

Ο υποψήφιος των περονιστών, ο οικονομολόγος Άξελ Κίτσιλοφ, επανεξελέγη κυβερνήτης της επαρχίας, αξίωμα που κατέχει από το 2019. Η επικράτησή του ενίσχυσε το στρατόπεδο της κεντροαριστεράς, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Μιλέι αντιμετωπίζει αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Μιλέι: Αναγνωρίζουμε την ήττα στις τοπικές εκλογές

Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι παραδέχτηκε δημόσια την ήττα της παράταξής του, χαρακτηρίζοντάς την «καθαρή». Όπως τόνισε από τα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στη Λα Πλάτα: «Χωρίς καμιά αμφιβολία, σε πολιτικό επίπεδο υποστήκαμε καθαρή ήττα». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «η πορεία για την οποία μας εξέλεξαν το 2023 δεν θα αλλάξει», ενώ ξεκαθάρισε πως οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις «θα βαθύνουν και θα επιταχυνθούν».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο Μιλέι βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο λόγω σκανδάλου που απασχολεί την κυβέρνησή του όσο και για την πολιτική περιορισμού των δημόσιων δαπανών. Με την εκλογική περίοδο να έχει ξεκινήσει και τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου να πλησιάζουν, το αποτέλεσμα στην επαρχία του Μπουένος Άιρες αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την ισχύ του στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

