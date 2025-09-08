Αθήνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση διαρρήκτη από ταράτσα πολυκατοικίας – Ανήσυχοι οι κάτοικοι, βάζουν συρματοπλέγματα στα μαγαζιά

Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που ένας διαρρήκτης στην Αθήνα έπεσε στο κενό στην προσπάθειά του να «μπει» σε σπίτι.

Το περιστατικό έφερε στη δημοσιότητα ο Alpha, την ώρα που τα κρούσματα εγκληματικότητας στο κέντρο της πόλης αυξάνονται συνεχώς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Alpha, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είδε τον διαρρήκτη πεσμένο στο έδαφος και έντρομος κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ). Την ίδια στιγμή, όμως, ο σκύλος του δράστη τού επιτέθηκε, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση. Ο τραυματισμένος διαρρήκτης, συνοδεία αστυνομικών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ιεροθέου, πίσω από το κτίριο του ΟΣΕ, μια περιοχή όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν συχνά μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών. Μάλιστα, ένας κάτοικος ανέφερε πως σε παλαιότερο περιστατικό άγνωστοι είχαν προσπαθήσει να του βάλουν φωτιά στο σπίτι.

Η κατάσταση στην περιοχή, όπως τονίζουν οι κάτοικοι, είναι ασφυκτική. Όπως περιγράφουν, όταν νυχτώνει αποφεύγουν να βγουν έξω, ενώ αρκετοί έχουν βάλει διπλές κλειδαριές και συρματοπλέγματα στα μπαλκόνια τους για να προστατευτούν από τις συνεχείς επιθέσεις.