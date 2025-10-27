Αργεντινή: Νίκη της παράταξης του προέδρου Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές

Enikos Newsroom

διεθνή

ΧΑΒΙΕ ΜΙΛΕΙ

Η παράταξη LLA (La Libertad Avanza) του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι ήταν η μεγάλη κερδισμένη στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας το 40,8% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο έναντι 24,5% της περονιστικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Προηγείται μάλιστα ακόμη και στην επαρχία του Μπουένος Άιρες – προπύργιο των Περονιστών – με 41,5% έναντι 40,8%. Στις τοπικές εκλογές της 7ης Σεπτεμβρίου, η παράταξη LLA είχε ηττηθεί με διαφορά 14 μονάδων.

Με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, η La Libertad Avanza («Η Ελευθερία Προχωρά») προβλέπεται πως θα εξασφαλίσει 64 έδρες στη Βουλή έναντι 31 των Περονιστών, έκβαση που ισοδυναμεί με εμφατική νίκη του Μιλέι, αφού η παράταξή του μαζί με τους συμμάχους της χρειάζεται 86 ψήφους για να ελέγχει το 1/3 των εδρών και άρα να εμποδίζει την αντιπολίτευση να ξεπερνά τα βέτο του σε νόμους που ο πρόεδρος λέει πως θα απειλούσαν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή ήταν μια δοκιμασία για τον ακραίο φιλελεύθερο πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, καθώς θα έκριναν εάν στο δεύτερο μισό της θητείας του θα μπορούσε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς και την πολιτική σκληρής λιτότητας.

Η προεδρική παράταξη κατάφερε όμως να αυξήσει την δύναμή της στο Κογκρέσο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μιλέι και εξασφαλίζοντας την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα υποσχέθηκε μεγάλο πακέτο «διάσωσης» της οικονομίας της Αργεντινής αλλά απείλησε να υπαναχωρήσει σε περίπτωση εκλογικού πλήγματος για τον ομόλογό του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα όνειρα προμηνύουν τον εκφυλισμό του εγκεφάλου και σοβαρές νευρολογικές παθήσεις

Τσάι ή καφές: Ποιο είναι καλύτερο για ενέργεια, πέψη και καρδιακή υγεία

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ» 2026  – Τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Άνδρας υποβλήθηκε σε «περιτομή προσώπου» στην προσπάθειά του να… «ζήσει για πάντα»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι που ακούει μουσική σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:45 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Καμερούν: Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στην Ντουάλα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν κατά τη διάρκ...
04:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ο γιος του, Έρικ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να θέσει στο μέλλον υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυ...
04:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο Αλασάν Ουαταρά επανεκλέγεται πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού από τον πρώτο γύρο

Ο πρώην υπουργός Εμπορίου της Ακτής Ελεφαντοστού Ζαν-Λουί Μπιγιόν παραδέχτηκε την Κυριακή (26/...
03:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones παραλύει αεροδρόμια της Μόσχας

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα το βράδυ της Κυριακής (26/10), καθώς ουκρανική επίθεση με drones ο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς