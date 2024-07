Απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: Εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 20χρονου δράστη

Ο επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ, Τόμας Μάθιου Κρουκς, είχε εκρηκτικά στο αυτοκίνητο που οδήγησε για να πάει στην ομιλία του υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ, στην Πενσλιβάνια, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Οι αρχές βρήκαν τις συσκευές στο όχημα του 20χρονου, μετά την απόπειρα δολοφονίας και αφού ο δράστης είχε πέσει νεκρός από τα πυρά των πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας, ανέφερε η Wall Street Journal.. Ο δράστης εξουδετερώθηκε λίγες στιγμές αφού άνοιξε πυρ εναντίον του πρώην προέδρου.

Το όχημα που οδηγούσε ο Τόμας Μάθιου Κρουκς ήταν σταθμευμένο κοντά στον χώρο της προεκλογικής συγκέντρωσης του Τραμπ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP εντοπίστηκαν υλικά για την κατασκευή βομβών τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι του υπόπτου.

Η εφημερίδα και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέφεραν, επίσης, πως το όπλο που χρησιμοποίησε ο Κρουκς είχε αγοραστεί νόμιμα από τον πατέρα του.

Τα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες του 20χρονου δράστη, τα κίνητρα του οποίου είναι ακόμη άγνωστα:

Νωρίτερα, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα με την στιγμή που ο δράστης άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ χθες (Σάββατο, 13/7).

Ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς καταγράφεται να είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα πάνω σε μία στέγη, να βάζει στόχο και να πυροβολεί προς το πλήθος, πριν δεχθεί τις σφαίρες που τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Στο βίντεο, που δημοσιεύει το TMZ, διακρίνεται ο δράστης να κοιτάζει μέσα από ένα σκόπευτρο τους ανθρώπους που παρακολουθούν την ομιλία του υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ. Μόλις ακούγονται οι ήχοι από τους πυροβολισμούς, το πλήθος αρχίζει να πανικοβάλλεται.

Ο νεαρός δράστης έχει πιο μακριά καστανά μαλλιά, ενώ φοράει ένα γκρι πουκάμισο και χακί παντελόνι. Προσπαθεί προσεκτικά να εντοπίσει έναν στόχο από μακριά πριν πατήσει την σκανδάλη.

Μόλις αρχίσουν να ηχούν οι σφαίρες, οι άνθρωποι ουρλιάζουν και πέφτουν στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια ακούγονται συνεχείς πυροβολισμοί προς την πλευρά του δράστη, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο εικονολήπτης στράφηκε πίσω στον ένοπλο, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και αυτός διακρίνεται ξαπλωμένος και χωρίς σημάδια ζωής. Κάποιος ακούγεται να λέει: «Ακριβώς γι’ αυτό χρειαζόμαστε να βάλουμε τον Τραμπ εδώ».

Όπως λέει ο εικονολήπτης, ο ίδιος παρακολουθούσε την ομιλία Τραμπ από εξωτερικό χώβρο και στεκόταν μαζί με την γυναίκα του κοντά σε κάποια δέντρα, μαζί με άλλα 30-40 άτομα, όταν η σύζυγός του παρατήρησε έναν άνθρωπο να σκαρφαλώνει σε ένα κοντινό κτίριο.

Ο δράστης άνοιξε πυρ παρά το γεγονός ότι κάποιοι από τους παριστάμενους τον είδαν καθαρά και προσπάθησαν να ενημερώσουν κάποιους αστυνομικούς ή οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο θα μπορούσε να ακούσει, σύμφωνα με το ΤΜΖ. Τελικά, ο 20χρονος πυροβόλησε και έπεσε νεκρός από τα άμεσα πυρά που δέχτηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

— Acyn (@Acyn) July 13, 2024