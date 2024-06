Ανησυχία για το Starliner της Boeing που μεταφέρει 2 αστροναύτες της NASA – Ανιχνεύθηκαν 2 νέες διαρροές ηλίου

Δύο νέες διαρροές ηλίου, εκτός της ήδη γνωστής, ανιχνεύθηκαν κατά την πτήση του διαστημικού οχήματος Starliner της Boeing που μεταφέρει δύο αστροναύτες της NASA και αναμένεται να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σήμερα.

Το σκάφος «παραμένει σταθερό», ανακοίνωσε η NASA. Συνολικά, το Starliner μετρά πλέον τρεις πηγές διαρροής ηλίου. Η μία ανιχνεύθηκε πριν από την απογείωση της αποστολής που αναμένεται επί χρόνια και τελικά πραγματοποιήθηκε χθες από τον Φλόριντα.

Αποφασίσθηκε να μην επιδιορθωθεί αυτή η πρώτη διαρροή που εντοπίζεται σε έναν από τους προωθητήρες του σκάφους, διότι, σύμφωνα με την ανάλυση της Nasa είναι «μικρή και δεν αποτελεί κίνδυνο».

The @BoeingSpace #Starliner remains on track for a docking at 12:15pm ET today to the station despite helium leaks reported on the spacecraft. @NASA and Boeing will meet to review data prior to rendezvous and docking operations on the orbital outpost.

— International Space Station (@Space_Station) June 6, 2024