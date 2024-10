Λίβανος: Νεκροί τρεις δημοσιογράφοι από ισραηλινό βομβαρδισμό ξενοδοχείου

Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας στον ανατολικό Λίβανο κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η ισραηλινή αεροπορική επίθεση σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου έγινε στις 03:30 τα ξημερώματα στην περιοχή Χασμπάγια, κοντά στα σύνορα Λιβάνου – Συρίας, περίπου πενήντα χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού.

