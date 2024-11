Αμερικανικές εκλογές 2024: Ο Μπαράκ Ομπάμα συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, Μπαράκ Ομπάμα, συνεχάρη χθες Τετάρτη τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ για την επικράτησή του στις προεδρικές εκλογές της Τρίτης.

«Προφανώς δεν ήταν το αποτέλεσμα που ελπίζαμε», τόνισε ο πρώην πρόεδρος σε δήλωσή του μέσω X. «Ωστόσο, η ζωή σε ένα δημοκρατικό σύστημα σημαίνει ότι αναγνωρίζεις πως η άποψή σου δεν θα επικρατεί πάντα και πως είσαι πρόθυμος να αποδεχθείς την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας».

Here’s our statement on the results of the 2024 presidential election: pic.twitter.com/lDkNVQDvMn

— Barack Obama (@BarackObama) November 6, 2024