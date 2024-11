Άγριο έγκλημα: Πατέρας σκότωσε την σύζυγο, την πρώην του και τους δύο γιους του και αυτοκτόνησε – ΦΩΤΟ

Μια τραγική οικογενειακή ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Μινεσότα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η τοπική αστυνομία έλαβε μια κλήση την Παρασκευή (8/11) για πυροβολισμούς σε σπίτια. Όταν έσπευσαν στο σημείο οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα, με 4 συνολικά νεκρούς.

Πρόκειται για δύο γυναίκες 47 και 45 χρονών αντίστοιχα και δύο ανήλικα παιδιά.

We are on the scene this morning after 5 people died in a murder-suicide yesterday.

It happened in two separate homes in West Duluth.

Stay with us this morning for the latest details. pic.twitter.com/QjdpNC4Usa

— Natalie Hoepner (@nataliehoepner) November 8, 2024