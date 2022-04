Αγωνία στη Μολδαβία: Ενισχύονται οι περιπολίες στα σύνορα – Στο κόκκινο ο συναγερμός στην Υπερδνειστερία

Εξελίξεις πυροδοτούν στη Μολδαβία οι βομβιστικές επιθέσεις στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας με την αγωνία να κορυφώνεται. Ενώ ο πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία, στην περιοχή, που υποστηρίζεται από τη Μόσχα, τις τελευταίες ώρες δημιουργείται κλίμα που ευνοεί την επέκταση στον φιλορωσικό θύλακα των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σαντού συγκάλεσε εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση ακολούθησε συνέντευξη Τύπου. Η Σαντού τόνισε μεταξύ άλλων πως “η Μολδαβία δεν σχεδιάζει να αποκλείσει την Υπερδνειστερία, αλλά υποστηρίζει τον ειρηνικό διάλογο και τις διπλωματικές λύσεις”. Σημείωσε επίσης πως “η Μολδαβία αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας των κρατικών θεσμών” και “δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με τον Πούτιν”.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Μολδαβίας προειδοποίησε ότι το κύμα των επιθέσεων στην υποστηριζόμενη από τη Ρωσία αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας συνιστά μια προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης, κατηγορώντας ως υπαίτιες τις “ομάδες που είναι υπέρ του πολέμου” εντός του εδάφους της.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, είπε ότι δεν σχεδιάζει να έχει συνομιλίες για τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, μια επίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών της Υπερδνειστερίας και η καταστροφή δύο κεραιών μέσω των οποίων εκπέμπει το ρωσικό ραδιόφωνο.

Παράλληλα, η Μολδαβή πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για “ηρεμία” και ανακοίνωσε μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας της που συνορεύει με την Ουκρανία. “Καλούμε τους συμπολίτες μας να παραμείνουν ήρεμοι και να αισθάνονται ασφαλείς”, τόνισε ανακοινώνοντας την ενίσχυση των ελέγχων στις μεταφορές και των περιπολιών στα σύνορα.

Maia Sandu made some statements on situation in Transnistria

📍#Moldova has no plans to blockade #Transnistria, but supports peaceful dialogue and diplomatic solutions

📍Moldova is increasing the level of security of state institutions

