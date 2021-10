Αεροσκάφος συνετρίβη στο Τέξας – Οι πρώτες εικόνες

Ένα αεροσκάφος συνετρίβη στο Τέξας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο αεροπλάνο επέβαιναν 21 άτομα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ όλοι οι επιβάτες σώθηκαν και μόνο ένας τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

⚠️🇺🇸#URGENT: Airplane crash reported near Houston Executive Airport in Houston, Texas#Houston l #TX

A small jet has been involved in a serious crashed just north of the regional airport. No structures are believed to have been impacted.

Working to verify further details! pic.twitter.com/yP4VoysQQB

