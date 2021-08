Ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε όλους τους πιστούς να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού τονίζοντας πως ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 είναι "πράξη αγάπης". Όπως είπε χαρακτηριστικά σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας "It's up to you", μιας εκστρατείας υπέρ του εμβολιασμού στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες της αμερικανικής ηπείρου, "χάρη στον Θεό και στη δουλειά πολλών, τώρα έχουμε εμβόλια για να προστατευτούμε κατά της COVID-19. Αυτά μας προσφέρουν την ελπίδα να τελειώσουμε με την πανδημία, αλλά μόνον αν είναι διαθέσιμα για όλους και αν εργαστούμε από κοινού" σημείωσε στο μήνυμά του και πρόσθεσε: "Ο εμβολιασμός (...) είναι πράξη αγάπης" και "το να συμβάλουμε στο να εξασφαλιστεί ότι η πλειονότητα των ανθρώπων εμβολιάζεται είναι πράξη αγάπης. Αγάπης για τον εαυτό μας, αγάπης για την οικογένειά μας και τους φίλους μας, αγάπης για όλον τον κόσμο".