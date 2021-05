Έκθεση-βόμβα: Τσερνόμπιλ του 21ου αιώνα η πανδημία - Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, καθυστερήσεις παντού

Κόλαφος είναι η έκθεση επιτροπής ανεξάρτητων ειδικών για την πανδημία και τη διαχείρισή της, καταγγέλλοντας ένα "πραγματικό Τσερνόμπιλ του 21ου αιώνα" και καθυστερήσεις παντού.

Στην έκθεση υπό τον τίτλο “Covid-19: Ας είναι η τελευταία πανδημία” (COVID-19: Make it the Last Pandemic), επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών επισημαίνει ότι η πανδημία Covid-19, εξαιτίας της οποίας έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους περισσότεροι από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι, δεκάδες εκατομμύρια άλλοι έχουν μολυνθεί και έχει πληγεί σφοδρά η παγκόσμια οικονομία, “θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί”. Παράλληλα, οι ειδικοί αυτοί καταγγέλλουν ένα “πραγματικό Τσερνόμπιλ του 21ου αιώνα” και ζητούν να γίνουν άμεσα αλλαγές στα συστήματα προειδοποίησης και πρόληψης. Όπως τόνισε η Έλεν Τζόνσον Σίρλιφ, πρώην πρόεδρος της Λιβερίας και μία από τις συμπροέδρους αυτής της επιτροπής "η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί”.

Αν και είναι αυστηρή, η έκθεση των ειδικών δεν θεωρεί ότι υπάρχει μόνο ένας ένοχος για την εξέλιξη της πανδημίας. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Σίρλιφ σημείωσε πως "αντίθετα “η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μυριάδες αποτυχίες, ελλείψεις και καθυστερήσεις στην προετοιμασία και την αντίδραση” στην πανδημία. Αυτό αναφέρεται ρητά και στην έκθεση των ειδικών: "Είναι ξεκάθαρο ότι ο συνδυασμός κακών στρατηγικών επιλογών, της έλλειψης επιθυμίας να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και ενός συστήματος από το οποίο έλειπε ο συντονισμός δημιούργησαν ένα τοξικό κοκτέιλ το οποίο επέτρεψε στην πανδημία να μετατραπεί σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κρίση" σημειώνεται χαρακτηριστικά, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.