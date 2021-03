Μία εβδομάδα χρειάστηκε για να "αποκολληθεί" το τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, Ever Given από τη Διώρυγα του Σουέζ. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, τα ξημερώματα το "Ever Given" τελικά ξεκόλλησε από τα πλαϊνά της Διώρυγας και έτσι αναμένεται πλέον σταδιακά να αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στο στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ναυτιλία κανάλι. Πάρα πολλά πλοία είχαν εγκλωβιστεί όλες αυτές τις ημέρες στα δύο άκρα της Διώρυγας ενώ αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες έκαναν εναλλακτικά σχέδια δρομολογίων προκειμένου να μεταφέρουν τα προϊόντα τους.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!

Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL