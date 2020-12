"Υπάρχουν εξωγήινοι και κάνουν πειράματα στη Γη" - Τι αποκάλυψε ισραηλινός αξιωματούχος

Όλα τα είχε το 2020, οι εξωγήινοι του έλειπαν. Πρώην επικεφαλής της διαστημικής ασφαλείας του Ισραήλ ισχυρίζεται πως εξωγήινοι υπάρχουν, ζουν ανάμεσά μας και συνεργάζονται με αστροναύτες από τη Γη, ενώ αποκάλυψε και την ύπαρξη “Γαλαξιακής Ομοσπονδίας”.

Ο επίτιμος καθηγητής, απόστρατος στρατηγός και πρώην επικεφαλής ασφαλείας διαστήματος του Ισραήλ επί 30 έτη, Χάιμ Έσχεντ, αποκάλυψε στην Ισραηλινή εφημερίδα "Yediot Aharonot" πως οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας εδώ και πολύ καιρό και επικοινωνούν αποκλειστικά με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Έσχεντ, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εξωγήινων και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει στους εξωγήινους να πραγματοποιούν πειράματα στη Γη. Όμως και εμείς έτσι και οι εξωγήινοι προσπαθούν να καταλάβουν την ουσία του σύμπαντος.

Ο πρώην επικεφαλής διαστημικής ασφαλείας του Ισραήλ είναι πεπεισμένος μάλιστα πως έχουν δημιουργηθεί υπόγειες βάσεις στον Άρη και ορισμένοι Αμερικανοί αστροναύτες βρίσκονται ήδη στον κόκκινο πλανήτη. Ο Χάιμ Έσχεντ, τόνισε οι εξωγήινοι είναι μέλος μίας “Γαλαξιακής Ομοσπονδίας”, όμως δεν επιθυμούν να αποκαλυφθούν στην ανθρωπότητα, καθώς θεωρούν πως δεν είμαστε έτοιμοι.

Επιπλέον, ο Έσχεντ ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωρίζει για την ύπαρξή των εξωγήινων και ήταν κοντά στο να τους αποκαλύψει , προτού η Γαλαξιακή Ομοσπονδία τον σταματήσει, λέγοντας του πως “η ανθρωπότητα πρέπει να εξελιχθεί και να φτάσει σε ένα στάδιο που να καταλάβει τι είναι το διάστημα και τα διαστημόπλοια”.

Ο τωρινός επικεφαλής της Ισραηλινής Υπηρεσίας Διαστήμανος, Ισαάκ Μπεν-Ισαάκ, μιλώντας στην ισραηλινή εφημερίδα "Times of Israel", υποστήριξε πως πιθανότατα ο Έσχεντ το παρατράβηξε με τις δηλώσεις του για εξωγήινη ζωή. "Εξωγήινη ζωή ίσως, διαγαλαξιακή ομοσπονδία, δύσκολο" ανέφερε.

Οι "αποκαλύψεις" του Έσχεντ βέβαια συμπίπτουν με την κυκλοφορία του βιβλίου της Χαγκάρ Γιανά, “The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed” (Το σύμπαν πέρα ​​από τον ορίζοντα - συνομιλίες με τον καθηγητή Χάιμ Έσχεντ).

Ο Νικ Πόουπ, που είχε αναλάβει να ερευνήσει το θέμα των UFOs για το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως "είτε πρόκειται για φάρσα είτε για προσπάθεια να πουλήσει το βιβλίο του, ίσως κάτι να χάθηκε στη μετάφραση ή κάποιος που ξέρει πολλά άνοιξε το στόμα του".