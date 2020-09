To Netflix ανανέωσε πρόσφατα το περιεχόμενό του, προσθέτοντας καταπληκτικές σειρές και ταινίες. Αμέσως οι νέες κυκλοφορίες κέρδισαν το ελληνικό κοινό της διάσημης streaming εφαρμογής, αλλάζοντας πολύ γρήγορα τα δέκα πιο δημοφιλή προγράμματα στην ελληνική έκδοση του Netflix.

Αναλυτικά το Top10 του ελληνικού Netflix:

10. «Εξολοθρευτής: Γένεσις»

Τριάντα χρόνια μετά το Terminator 2: Ημέρα της Κρίσης, ο Τζον Κόνορ στέλνει στο παρελθόν έναν φίλο του για να σώσει τη μητέρα του, Σάρα Κόνορ, και να αποτρέψει τη λαίλαπα, αγνοώντας ότι τα πράγματα άλλαξαν.

9. Σκέφτομαι να βάλω τέλος

Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται όταν μία γυναίκα που έχει αμφιβολίες για το νέο της αγόρι πηγαίνει μαζί του να γνωρίσει τους γονέις του στο απομακρυσμένο αγρόκτημά τους.

8. «21»

Μία ομάδα πανέξυπνων φοιτητών γίνεται ειδική στο μέτρημα φύλλων με σκοπό να βγάλουν εκατομμύρια από το Λας Βέγκας παίζοντας μπλακ τζάκ.

7. Ο νεαρός Βαλάντερ

Έναν έγκλημα μίσους προκαλεί αναταραχές και βοηθά στη γρήγορη ανέλιξη του Κουρτ Βαλάντερ στον ρόλο του ντετέκτιβ, στην πρώτη ιστορία του δημοφιλούς χαρακτήρα.

6. Έρωτας με εγγύηση

το φλερτ φουντώνει όταν μία δικηγόρος αναλαμβάνει έναν ωραίο πελάτη, ο οποίος θέλει να μηνύσει μία σελίδα γνωριμιών που υπόσχεται στους χρήστες ότι θα βρουν τον έρωτα.

5. How to get away with Murder

Η Βαϊόλα Ντέιβις δίνει ρεσιτάλ στην έκτη σεζόν της αγαπημένης σειράς που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.

4. Λούσιφερ

Το πρώτο μέρος της πέμπτης σεζόν κυκλοφόρησε στα τέλη Αυγούστου η σειρά Lucifer, εκτοξεύτηκε στις πρώτες θέσεις προτίμησης της πλατφόρμας σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

3. #Alive

Καθώς ένας τρομερός ιός ξεσπά σε μία πόλη, ένας μοναχικός άντρας μένει κλειδωμένος στο διαμέρισμά του, αποκομμένος από τον ψηφιακό κόσμο ενώ ψάχνει να βρει διέξοδο.

2. Away

Η κυβερνήτης Έμα Γκριν αφήνει πίσω της τον άντρα και την κόρη της για να ηγηθεί ενός διεθνούς πληρώματος αστροναυτών σε μία επικίνδυνη 3ετή αποστολή στον Άρη.

1. Cobra Kai

Δεκαετίες μετά το τουρνουά που άλλαξε τη ζωή τους, η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Τζόνι και τον Ντάνιελ αναζωπυρώνεται σε μία σειρά sequel των ταινιών "Karate Kid"