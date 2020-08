Ένα θρίλερ εξελίσσεται στον απόηχο της ασύλληπτης τραγωδίας στον Λίβανο, με το λουτρό αίματος που προκάλεσαν οι ισχυρές εκρήξεις που ισοπέδωσαν χθες, το λιμάνι της Βηρυτού. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ένα φορτίο με νιτρική αμμωνία, που ήταν παρατημένο σε αποθήκη στο λιμάνι εδώ και χρόνια, προκάλεσε τις φονικές εκρήξεις. Και οι Αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Al Jazzera, τα αποθέματα νιτρικής αμμωνίας έφθασαν στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο του 2013, σε ένα φορτηγό πλοίο που ανήκει στη Ρωσία και φέρει σημαία της Μολδαβίας. Το Rhosus, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων, Fleetmon, κατευθυνόταν από τη Γεωργία στη Μοζαμβίκη.

Ωστόσο, αναγκάστηκε να αγκυροβολήσει στη Βηρυτό αφού αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα στη θάλασσα, σύμφωνα με δικηγόρους που εκπροσωπούν το πλήρωμα του σκάφους. Όμως οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι εμπόδισαν το σκάφος να πλεύσει και τελικά εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες και το πλήρωμά του - πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν εν μέρει από τον Fleetmon. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το πλοίο ανήκε στον Grechushkin Igor, Ρώσο πολίτη που είναι κάτοικος της Κύπρου (τελευταίος γνωστός διευθυντής Teto Shipping, Κύπρος).

Πάντως σε αναζήτηση στο διαδίκτυο δεν βρέθηκε εταιρεία γραμμένη με όνομα Teto Shipping στην Κύπρο. Ωστόσο ο Igor Grechushkin εμφανίζεται ως Manager σε μια εταιρεία με όνομα Unimar Service.

Στη συνέχεια, το επικίνδυνο φορτίο με τη νιτρική αμμωνία εκφορτώθηκε και τοποθετήθηκε στο υπόστεγο 12 του λιμανιού της Βηρυτού, μια μεγάλη γκρίζα κατασκευή που βλέπει στον κύριο αυτοκινητόδρομο Βορρά-Νότου της χώρας στην κύρια είσοδο της πρωτεύουσας.

Μήνες αργότερα, στις 27 Ιουνίου 2014, ο τότε διευθυντής του Τελωνείου του Λιβάνου Shafik Merhi έστειλε μια επιστολή που απευθύνεται σε έναν ανώνυμο "δικαστή επειγόντων ζητημάτων”, ζητώντας λύση στο ζήτημα με το επικίνδυνο φορτίο, σύμφωνα με έγγραφα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι έστειλαν τουλάχιστον πέντε ακόμη επιστολές τα επόμενα τρία χρόνια - στις 5 Δεκεμβρίου 2014, στις 6 Μαΐου 2015, στις 20 Μαΐου 2016, στις 13 Οκτωβρίου 2016 και στις 27 Οκτωβρίου 2017 - ζητώντας καθοδήγηση. Πρότειναν τρεις επιλογές: Την εξαγωγής της νιτρικής αμμωνίας, την παράδοσή της στον στρατό του Λιβάνου ή την πώληση σε ιδιωτική εταιρεία εκρηκτικών του Λιβάνου.

Πάντως έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το πλοίο πριν φτάσει την Βηρυτό είχε καταγράψει ως προηγούμενο λιμάνι αυτό της Κωνσταντινούπολης στις 2 Οκτωβρίου 2013.

