Ο Banksy, ο γνωστός καλλιτέχνης γκράφιτι που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα του, έκανε ξανά τη διαφορά, "χτυπώντας" αυτή τη φορά στο μετρό του Λονδίνου, ανεβάζοντας μάλιστα βίντεο με τον ίδιο να φοράει ολόσωμη προστατευτική στολή. Ο Banksy ζωγράφισε αρουραίους που φταρνίζονται με ένα μπλε υγρό στους «τοίχους» ενός βαγονιού, δυο ακόμη που χρησιμοποιούν τις μάσκες για αλεξίπτωτα και ένας ακόμη που φτιάχνει το δικό του graffiti (που λέει “Banksy”) ενόσω κρέμεται από τις ράγες του τρένου. Παράλληλα, άφησε δύο «σημειώματα» που παραφράζουν τους στίχους της επιτυχίας των ’90s Tubthumping από τους Chumbawamba: Από το “I get knocked down but I get up again”, ο Banksy έγραψε “I get lockdown” και “But I get up again”.

Δείτε το βίντεο: