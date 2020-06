Κάποια στιγμή η βασίλισσα Ελισάβετ εκμυστηρεύτηκε ότι αγχώνεται περισσότερο όταν τρέχουν τα άλογά της σε αγώνες παρά όταν γινόταν η τελετή στέψης της που προβαλλόταν από την τηλεόραση σε ολόκληρο τον κόσμο το 1953, σύμφωνα με συγγραφέα που βρίσκεται κοντά της. Η 94χρονη βασίλισσα, όπως γράφει η συγγραφέας Κάρεν Ντόλμπι στο βιβλίο της "The Wicked Wit of the Royal Family", είχε παραδεχθεί το γεγονός πριν παραστεί στη λαμπερή τελετή πριν από 67 χρόνια. Αυτή η αποκάλυψη έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τη νίκη ενός από τα άλογα της βασίλισσας στο Άσκοτ.

Όπως γράφει η Κάρεν στο βιβλίο της, σύμφωνα με τη Sun, "φθάνοντας στο Γουέστμινστερ για τη στέψη της στις 2 Ιουνίου 1953, ένας από τους παριστάμενους σχολίασε απευθυνόμενος στη βασίλισσα "θα πρέπει να είστε πολύ αγχωμένη κυρία". Σ' αυτόν απροσδόκητα εκείνη απάντησε "φυσικά και είμαι, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι ο Αυρήλιος θα κερδίσει". Η συγγραφέας εξήγησε "μιλούσε για το άλογό της που επρόκειτο να αγωνιστεί στο Ντέρμπι σε τέσσερις ημέρες. Στο τέλος ήταν επιλαχών, δεύτερος μετά τον Πίνζα". Σύμφωνα με τον διευθυντή αγώνων Τζον Γουόρερν, η βασίλισσα λατρεύει τα άλογα και φέρεται να ήταν πολύ χαρούμενη από τη νίκη στο Άσκοτ, αν και μπορεί να απογοητεύτηκε και λίγο που δεν μπορούσε να είναι παρούσα να δει τη νίκη η ίδια. Αυτόν τον χρόνο οι αγώνες στο Άσκοτ γίνονται χωρίς παρουσία κοινού, λόγω κορονοϊού.