Ο Τομ Κρουζ είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του Hollywood. Είναι γνωστό ότι ο 57χρονος ηθοποιός επιμένει να γυρίζει ο ίδιος και χωρίς κασκαντέρ τις επικίνδυνες σκηνές, καθώς επιθυμεί οι θεατές να μπορούν να βλέπουν το πρόσωπο του εκάστοτε χαρακτήρα που υποδύεται, χωρίς πράσινες οθόνες και εφέ.

Στην πιο πρόσφατη ταινία, «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση», τα γυρίσματα καθυστέρησαν για αρκετές εβδομάδες, καθώς ο Τομ Κρουζ έσπασε τον αστράγαλό του κατά τη διάρκεια μία σκηνής, στην οποία έπρεπε να πηδήξει από ένα κτίριο σε ένα άλλο.

Πλέον ο διάσημος ηθοποιός ετοιμάζεται για το διάστημα. Κυριολεκτικά. Ο Τομ Κρουζ θέλει να γυρίσει για πρώτη φορά μια ταινία στο διάστημα. Για το συγκεκριμένο πρότζεκτ ο Κρουζ θα συνεργαστεί με την NASA, αλλά και την εταιρία Space X, του Ιλον Μασκ.

Πλέον η φιλόδοξη διαστημική ταινία του Τόμ Κρουζ απέκτησε σκηνοθέτη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Deadline, o στενός συνεργάτης του Τομ Κρουζ, Νταγκ Λάιμαν, θα αναλάβει τα ηνία της ταινίας. Ο σκηνοθέτης μαζί με τον ηθοποιό δούλεψαν πάνω στην υπόθεση της ταινία, ενώ ο Λάιμαν έγραψε την πρώτη εκδοχή του σεναρίου.

Ο Λάιμαν έχει σκηνοθετήσει τα "The Bourne Identity" (2002), "Mr. & Mrs. Smith" (2005), "The Wall" (2017) και "Fair Game" (2010), για το οποίο ήταν υποψήφιος για Χρυσό Φοίνικα. Έχει συνεργαστεί με τον Cruise στα "Edge of Tomorrow" (2014) και "American Made" (2017), ενώ οι δύο τους θα είναι και στο sequel της επιτυχημένης ταινίας του 2014, "Edge of Tomorrow", το οποίο θα ονομάζεται "Live Die Repeat and Repeat".