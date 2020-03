Το Ίδρυμα του Ομίλου Ralph Lauren θα διαθέσει δέκα εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού που σήμερα μαστίζει όλο τον κόσμο. Η οικονομική βοήθεια θα διατεθεί απευθείας στους εργαζόμενους και τις κοινότητες που είναι αντιμέτωποι με την πανδημία.

«Στην καρδιά της εταιρείας μας, υπήρξε πάντα ένα πνεύμα ομαδικότητας που εμπνέει τη δημιουργικότητά μας, την εμπιστοσύνη μας και, κυρίως, την υποστήριξη του ενός προς τον άλλον» δήλωσε ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Ralph Lauren. «Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, αυτό το πνεύμα δεν κλονίστηκε ποτέ, πιστεύουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε ή πού βρισκόμαστε, είμαστε όλοι συνδεδεμένοι και γι 'αυτό λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να βοηθήσουμε τις ομάδες και τις κοινότητες μας σε αυτή την κρίση» ανέφερε.

Η δωρεά θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κατάστασης με διάφορους τρόπους: με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στο Ίδρυμα Επείγουσας Βοήθειας για τους συνεργάτες του Ralph Lauren που έχουν ανάγκη, με συνεισφορά στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τη Αντιμετώπιση του Κορονοϊού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με την υποστήριξη ασθενών με καρκίνο κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου μέσω του ήδη υπάρχοντος Pink Pony Fund, καθώς και της πρωτοβουλίας A Common Thread με στόχο την υποστήριξη Αμερικανών σχεδιαστών μόδας που πλήττονται οικονομικά από τον Covid-19. Επίσης ο όμιλος Ralph Lauren δεσμεύθηκε ότι θα κατασκευάσει 25.000 ιατρικές ρόμπες στολών και 250.000 ιατρικές μάσκες.

Ο Ralph Lauren ακολουθεί τα βήματα μίας σειράς άλλων εταιρειών της βιομηχανίας της μόδας που ή έδωσαν κεφάλαια άμεσα, ή προσφέρουν ένα ποσοστό των πωλήσεων ή έχουν χρησιμοποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού τους για να βοηθήσουν στην κατασκευή αντισηπτικών για τα χέρια ή εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας.

Now more than ever, supporting each other in this time of need has become our mission. As we face this global challenge together, the Ralph Lauren Corporate Foundation is committing $10 million to help our teams and communities around the world https://t.co/xcEpyLqJFD pic.twitter.com/Oj0VHCzX1W