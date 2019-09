Ο τυφώνας Τάπαχ, που συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, απειλεί τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων.

