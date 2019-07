Ο τραγουδιστής μίλησε για το πρόβλημα της υγείας του στους θαυμαστές του, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν στο British Summer Time Hyde Park στο Λονδίνο.

Τους είπε ότι βρήκε κάποιον συμβατό δότη και ότι θα παρουσιάσει τρία ακόμη σόου πριν από το προγραμματισμένο χειρουργείο τον Σεπτέμβριο.

Εκείνοι υποδέχτηκαν την είδηση με επευφημίες και χειροκροτήματα την ώρα που ο 69χρονος καλλιτέχνης εγκατέλειπε τη σκηνή.

Μόλις ολοκλήρωσε την ερμηνεία του τραγουδιού του Superstition όταν είπε στο πλήθος ότι ήθελε να αποτρέψει την διασπορά "φημών" σχετικά με την υγεία του. "Είμαι καλά, είμαι καλά, έχω δότη και είναι καλό. Θέλω να το γνωρίζετε. Ήρθα εδώ για να σας δώσω την αγάπη μου και να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας. Σας αγαπώ και ο Θεός να σας έχει καλά".

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing.... pic.twitter.com/pwfjnczGKx