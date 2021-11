13 τραγούδια του 1969 που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ακούσει

Η χρονιά του 1969 βρίσκει την Ελλάδα σε δικτατορία.

Στο Κάιρο, ο Γιάσερ Αραφάτ γίνεται πρόεδρος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Πραγματοποιείται στην Τουλούζη η πρώτη δοκιμαστική πτήση του Concord. Η Γκόλντα Μέιρ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο Σαρλ ντε Γκωλ παραιτείται από πρόεδρος της Γαλλίας μετά από ήττα σε δημοψήφισμα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης εκχωρεί στον γιο του, Αλέξανδρο, που ενηλικιώνεται, το 50% των επιχειρήσεών του, λέγοντάς του: “Από σήμερα είμαστε συνεταίροι”. Η Μίλαν νικά με 4-1 τον Άγιαξ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου στην Μαδρίτη και κατακτά τον 2ο τίτλο στο Κύπελλο Πρωταθλητριών. Ο αστροναύτης Νηλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά στη Σελήνη.

Οπαδοί του Τσαρλς Μάνσον δολοφονούν την έγκυο ηθοποιό Σάρον Τέιτ (σύζυγο του Ρόμαν Πολάνσκι) και άλλα τέσσερα άτομα. Πραγματοποιείται στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης το Φεστιβάλ Γούντστοκ, με μερικούς από τους κορυφαίους ροκ μουσικούς της εποχής. Λίγο πριν την αλλαγή στον θρόνο της Λιβυής ο συνταγματάρχης Μουαμάρ Καντάφι ηγείται πραξικοπήματος καταλύοντας το βασιλικό πολίτευμα.

Πόλεμος του Βιετνάμ: Στην Ουάσινγκτον πάνω από 250.000 διαδηλωτές πραγματοποιούν ειρηνική διαδήλωση ενάντια στον πόλεμο. Ο ποδοσφαιριστής Πελέ πετυχαίνει το 1.000 στο γκολ του. Η ταινία του Κώστα Γαβρά Ζ, που αναφέρεται στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ανακηρύσσεται καλύτερη ταινία της χρονιάς από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Ταυτόχρονα όμως το έτος 1969 ήταν ένα από τα πιο πλούσια μουσικά, με ανεπανάληπτες συνθέσεις και μοναδικές εκτελέσεις από καλλιτέχνες και συγκροτήματα που έγραψαν ιστορία!

Δεκατρία εξ αυτών, που όλοι θα πρέπει να έχουν ακούσει τουλάχιστον μία φορά είναι τα παρακάτω.

Creedence Clearwater Revival – Proud Mary

Ένα rock ‘n’ roll τραγούδι που γράφτηκε από τον John Fogerty και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από το συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival. Κυκλοφόρησε από την Fantasy Records ως single από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος “Bayou Country”, το οποίο βγήκε τον Ιανουάριο του 1969. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας στο Νο. 2 του Billboard Hot 100.

The Who – Pinball Wizard

Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Pete Townshend και εμφανίστηκε στο άλμπουμ της ροκ όπερας του 1969 “Tommy”. Η αρχική ηχογράφηση κυκλοφόρησε ως single το 1969 και έφτασε στο Νο. 4 στα βρετανικά charts. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από την οπτική ενός πρωταθλητή φλίπερ, που ονομάζεται “Local Lad”.

Frank Sinatra – My Way

Το “My Way” είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1969 από τον Frank Sinatra, πάνω στη μουσική του γαλλικού τραγουδιού “Comme d’habitude” που συνέθεσαν οι Γάλλοι τραγουδοποιοί Claude François και Jacques Revaux. Το είχε ερμηνεύσει πρώτος ο Claude François. Οι αγγλικοί στίχοι του γράφτηκαν από τον Paul Anka και δεν σχετίζονται με το πρωτότυπο γαλλικό τραγούδι.

Simon & Garfunkel – The Boxer

Ένα τραγούδι ηχογραφημένο από το δίδυμο των Simon & Garfunkel και από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους “Bridge over Troubled Water”. Κυκλοφόρησε ως το βασικό σινγκλ από το άλμπουμ στις 21 Μαρτίου 1969. Το τραγούδι, γραμμένο από τον Paul Simon, είναι μια folk rock μπαλάντα που παίρνει τη μορφή ενός θρήνου ενός μποξέρ. Οι στίχοι είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικοί και εν μέρει εμπνευσμένοι από τη Βίβλο και γράφτηκαν σε μια εποχή που ο Simon ένιωθε ότι δεχόταν άδικη κριτική. Οι στίχοι του τραγουδιού συζητούν τη φτώχεια και τη μοναξιά.

Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε το τραγούδι στο Νο.106 στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Leonard Cohen – Bird on the Wire

Ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του Leonard Cohen. Ηχογραφήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1968 στο Nashville και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του 1969 “Songs from a Room”. Μια ηχογράφηση σε παραγωγή του David Crosby. Η Judy Collins ήταν η πρώτη που κυκλοφόρησε το τραγούδι στο άλμπουμ της “Who Knows Where the Time Goes” το 1968. Στη δεκαετία του 1960, ο Leonard Cohen ζούσε στην Ύδρα με τη φίλη του Marianne Ihlen, τη γυναίκα που απεικονίζεται στο οπισθόφυλλο του “Songs from a Room”. Ο ίδιος έχει αφηγηθεί πώς εκείνη τον βοήθησε να βγει από την κατάθλιψη δίνοντάς του την κιθάρα του, οπότε και άρχισε να συνθέτει το “Bird on the Wire”, εμπνευσμένο από ένα πουλί που καθόταν σε ένα από τα πρόσφατα εγκατεστημένα καλώδια τηλεφώνου της Ύδρας. Το τραγούδι το τελείωσε σε ένα μοτέλ του Hollywood.

Bob Dylan – Lay Lady Lay

Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Bob Dylan και κυκλοφόρησε αρχικά το 1969 στο άλμπουμ του “Nashville Skyline”. Όπως πολλά από τα κομμάτια του άλμπουμ, ο Dylan τραγουδάει το τραγούδι σε χαμηλό τόνο, παρά με το υψηλό ρινικό στυλ ερμηνείας που χρησιμοποιούσε σε τις προηγούμενες ηχογραφήσεις του. Το τραγούδι έχει διασκευαστεί από πολλά συγκροτήματα και καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Byrds, Everly Brothers, Melanie, The Isley Brothers, Duran Duran, Magnet, Hoyt Axton, Angélique Kidjo, κ.ά.

Jimmy Cliff – Many Rivers to Cross

Ένα τραγούδι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το 1969 από τον Jimmy Cliff. Έκτοτε έχει ηχογραφηθεί από πολλούς άλλους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Harry Nilsson, John Lennon, Joe Cocker, Percy Sledge, Desmond Dekker, UB40, Cher, The Brand New Heavies, Eric Burdon & The Animals, The Walker Brothers, Toni Childs, Oleta Adams, Linda Ronstadt, Annie Lennox, Bryan Adams και Jimmy Barnes. Ο Cliff κυκλοφόρησε το τραγούδι, με την παραγωγή του Leslie Kong, στο άλμπουμ του 1969 “Jimmy Cliff”. Το Rolling Stone το κατέταξε στο Νο.325 στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

David Bowie – Space Oddity

Ένα τραγούδι που έγραψε και ηχογράφησε ο David Bowie. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως σινγκλ στις 11 Ιουλίου 1969. Ήταν επίσης το εναρκτήριο κομμάτι του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του David Bowie. Έγινε ένα από τα πιό χαρακτηριστικά τραγούδια του και ένα από τα τέσσερα που συμπεριλήφθηκαν στα 500 Τραγούδια που διαμόρφωσαν το Rock and Roll του The Rock and Roll Hall of Fame. Εμπνευσμένο από την ταινία του Stanley Kubrick “2001: A Space Odyssey” (1968), το τραγούδι αναφέρεται στην εκτόξευση του Major Tom, ενός φανταστικού αστροναύτη και κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μεγάλου ενδιαφέροντος για τις πτήσεις στο διάστημα. Το “Space Oddity” ήταν το πρώτο σινγκλ του Bowie που ανέβηκε στο τσαρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στην πρώτη πεντάδα με την αρχική του κυκλοφορία και έλαβε το Ειδικό Βραβείο Ivor Novello το 1970.

Elvis Presley – Suspicious Minds

Ένα τραγούδι του 1969 από τον Elvis Presley, που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό τραγουδοποιό Mark James. Το “Suspicious Minds” ήταν ένα από τα σινγκλ που αναβίωσαν την επιτυχία του Presley στα chart στις ΗΠΑ, μετά το “’68 Comeback Special”. Ήταν το δέκατο όγδοο και τελευταίο νούμερο ένα σινγκλ του στις ΗΠΑ. Το Rolling Stone το κατέταξε στο Νο.91 στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

The Beatles – Something

Ένα τραγούδι του αγγλικού συγκροτήματος των Beatles από το άλμπουμ του 1969 “Abbey Road”. Το έγραψε ο George Harrison, ο βασικός κιθαρίστας του γκρουπ. Το “Something” είναι ένα από τα 20 τραγούδια με τις περισσότερες διαφορετικές δημόσιες εκτελέσεις του 20ου αιώνα, με 5 εκατομμύρια εκτελέσεις. Το 2004, κατατάχθηκε στο νούμερο 278 της λίστας του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Led Zeppelin – Whole Lotta Love

Το “Whole Lotta Love” είναι ένα τραγούδι του αγγλικού hard rock συγκροτήματος των Led Zeppelin. Ανοίγει το 2ο άλμπουμ του γκρουπ “Led Zeppelin II” και κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ, σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στην Ιαπωνία ως σινγκλ. Το κομμάτι έχει επιρροές από το “You Need Love” του Willie Dixon, που ηχογραφηθεί από τον Muddy Waters το 1962. Το 2004, το τραγούδι κατατάχθηκε στο νούμερο 75 στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τον Μάρτιο του 2005 το περιοδικό Q κατέταξε το “Whole Lotta Love” στην τρίτη θέση στη λίστα με τα 100 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια. Το 2014, οι ακροατές του BBC Radio 2 ψήφισαν το riff της κιθάρας του “Whole Lotta Love” ως το καλύτερο όλων των εποχών.

The Rolling Stones – Gimme Shelter

Αυτό είναι το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ του 1969 “Let It Bleed” των Rolling Stones. Ο Greil Marcus είχε γράψει τότε στο Rolling Stone ότι το συγκρότημα «ποτέ δεν έκανε τίποτα καλύτερο». Το “Gimme Shelter” γράφτηκε από τον Mick Jagger και τον Keith Richards. Ο Richards είχε αρχίσει να δουλεύει το riff του τραγουδιού στο Λονδίνο, ενώ ο Jagger έλειπε στα γυρίσματα του “Performance” με την τότε φίλη του Richards, Anita Pallenberg. Στην αυτοβιογραφία του ο Richards αποκάλυψε ότι το κομμάτι ήταν εμπνευσμένο από τη ζήλια που ένιωθε για τη συναναστροφή μεταξύ της Pallenberg και του Jagger και τις υποψίες που είχε για σχέση μεταξύ τους.

B.B. King – The Thrill Is Gone

Ένα αργό τραγούδι blues που γράφτηκε το 1951. Το “The Thrill Is Gone” έγινε σημαντική επιτυχία για τον B.B. King. Η δική του εκτέλεση έμεινε στην ιστορία. Και του χάρισε δύο βραβεία Grammy. Το “The Thrill Is Gone” του B.B. King βρίσκεται στο νούμερο 183 στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών . Αξέχαστες ζωντανές εκτελέσεις του τραγουδιού συμπεριλήφθηκαν στα άλμπουμ του “Live in Cook County Jail” (1971), “Bobby Bland and B.B. King Together Again…Live” (1976) και “Live at San Quentin” (1991).