Γυναίκα που πάσχει από σπάνια ασθένεια έχασε πάνω από 145 κιλά με φυσικό τρόπο – «Είμαι ευγνώμων που μπορώ να κολυμπήσω ξανά»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η συγκλονιστική ιστορία απώλειας βάρους μιας γυναίκας αναδεικνύει τη δύναμη της θέλησης, ακόμα και όταν αντιμετωπίζει κανείς μια σπάνια και σοβαρή πάθηση. Μετά την απώλεια 145 κιλών μοιράζεται φωτογραφίες από την εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της στα social media, δίνοντας έμπνευση και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Γυναίκα που πάσχει από διατροφική διαταραχή αποκαλύπτει πώς έχασε 72 κιλά – «Σταμάτησα να βάζω ετικέτες στα τρόφιμα»

Η συγκινητική διαδρομή της Lexi Reed που κατάφερε να χάσει 145 κιλά

Η διαδρομή απώλειας βάρους της fitness influencer Lexi Reed είναι ο τύπος μεταμόρφωσης που οι περισσότεροι μόνο ονειρεύονται. Κατάφερε να χάσει πάνω από 145 κιλά σε μόλις 2 χρόνια, παρά το γεγονός ότι πάσχει από μια σπάνια πάθηση: την καλσιφυλαξία.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η καλσιφυλαξία είναι μια σπάνια και σοβαρή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επώδυνα, μη επουλωμένα δερματικά έλκη και νέκρωση ιστών, λόγω εναπόθεσης ασβεστίου στα μικρά αιμοφόρα αγγεία.

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά αποκαλύπτει: «Η απώλεια βάρους έγινε πιο εύκολη όταν άλλαξα ένα πράγμα στη διατροφή μου»

«Αρνούμαι να κρύψω το σώμα μου»

Παρά τη δυσκολία της κατάστασής της, η Lexi ήταν αποφασισμένη να χάσει τα περιττά κιλά. Μεταξύ άλλων, κοινοποίησε ένα βίντεο στο οποίο φοράει μαγιό, δείχνοντας περήφανα το σώμα της, συμπεριλαμβανομένου του χαλαρού δέρματος στα χέρια και τα πόδια της, αποτέλεσμα της δραστικής απώλειας βάρους. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ που έκλαιγα στο αυτοκίνητο του συζύγου μου το καλοκαίρι, επειδή δεν μπορούσα πλέον να πάω για κολύμπι, καθώς αντιμετώπιζα μια σπάνια ασθένεια, την καλσιφυλαξία, που μου άφησε πάνω από 30 ανοιχτά τραύματα. Δεν μπορούσα να κάνω τόσα πολλά πράγματα που κάποτε απολάμβανα».

Η Lexi εξέφρασε επίσης την περηφάνια της για την απώλεια βάρους, περιγράφοντας τη στιγμή που μπήκε σε δοκιμαστήριο που δεν ήταν αποκλειστικά για μεγάλα μεγέθη (plus-size). Ωστόσο, όταν δοκίμαζε μαγιό, μια παρατήρηση από συγγενικό της πρόσωπο την αποθάρρυνε, προτείνοντάς της να καλύψει τα πόδια της λόγω του περιττού δέρματος.

«Αυτό το καλοκαίρι ανέκτησα τη δύναμή μου και αρνούμαι να κρύψω το σώμα μου, να το θεωρήσω δεδομένο ή να μην φορέσω μαγιό. Αυτό το καλοκαίρι αγάπησα τον εαυτό μου, είμαι ευγνώμων που μπορώ να κολυμπήσω ξανά και δημιουργώ ευχάριστες αναμνήσεις. Να μιλάτε ευγενικά στον εαυτό σας, γιατί πάντα σας ακούει», σημείωσε η Lexi.

Η διατροφή και άσκηση πίσω από την απώλεια 145 κιλών

Η Lexi Reed μοιράζεται συχνά λεπτομέρειες για το ταξίδι της στα social media. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, ξεκίνησε ξανά το ταξίδι της το 2016, καταφέρνοντας αυτή τη φορά να χάσει πάνω από 145 κιλά μέσω διατροφής και άσκησης.

Οι βασικές αλλαγές που έκανε η Lexi περιλάμβαναν:

  • Καταμέτρηση θερμίδων και προετοιμασία γευμάτων (meal prepping).
  • Αντικατάσταση των αναψυκτικών με νερό.
  • Κατανάλωση σπιτικών γευμάτων αντί για φαγητό απ’ έξω.
  • Στροφή σε άπαχα κρέατα και επιλογές χωρίς ζάχαρη όποτε ήταν δυνατόν.
  • Γυμναστήριο 5 φορές την εβδομάδα για 30 λεπτά.
  • Εστίαση στο να μετράει η κάθε μέρα, αντί να αποθαρρύνεται από μια «άσχημη» μέρα.

Η ιστορία της Lexi Reed αποτελεί έμπνευση για όλους όσους επιθυμούν μια φυσική απώλεια βάρους και αγωνίζονται για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

 

