Απώλεια βάρους: Άνδρας που έχασε 11 κιλά σε 46 ημέρες αποκαλύπτει τι περιλαμβάνει η καθημερινή του ρουτίνα – «Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω μια αλλαγή»

Ένας άνδρας κατάφερε να χάσει 11 κιλά σε μόλις 46 ημέρες ακολουθώντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που δημιούργησε η Τεχνητή Νοημοσύνη. Χωρίς δίαιτες της μόδας ή προσωπικούς γυμναστές, ενσωμάτωσε στον τρόπο ζωής του υγιεινή διατροφή, καθημερινή άσκηση, σωστή ενυδάτωση και ποιοτικό ύπνο, πετυχαίνοντας γρήγορα αποτελέσματα και βελτιώνοντας συνολικά τη φυσική του κατάσταση.

Άνδρας που έχασε 11 κιλά σε 46 ημέρες αποκαλύπτει τι περιλαμβάνει η καθημερινή του ρουτίνα

Ο 56χρονος Cody Crone, πατέρας δύο παιδιών από το Pacific Northwest, μοιράστηκε τη μεταμόρφωσή του στο YouTube, εξηγώντας ότι προηγουμένως ντρεπόταν για τη φυσική του κατάσταση. Χρησιμοποιώντας το ChatGPT, δημιούργησε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στους στόχους και τον τρόπο ζωής του. «Ντρεπόμουν για τη σωματική μου υγεία και ήξερα ότι έπρεπε να κάνω μια αλλαγή», είπε ο άνδρας στο βίντεο.

Ο 56χρονος υιοθέτησε μια πειθαρχημένη ρουτίνα που περιλαμβάνει τα εξής:

Υγιεινή διατροφή με τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, όπως κρέας, βρώμη, ρύζι jasmine, ελαιόλαδο και λαχανικά. Απέφυγε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα σπορέλαια, τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά, προτιμώντας οργανικά και χωρίς ορμόνες προϊόντα.

με τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, όπως κρέας, βρώμη, ρύζι jasmine, ελαιόλαδο και λαχανικά. Απέφυγε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα σπορέλαια, τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά, προτιμώντας οργανικά και χωρίς ορμόνες προϊόντα. Συμπληρώματα διατροφής για υποστήριξη της προπόνησης και της ανάκαμψης, όπως κρεατίνη, βήτα-αλανίνη, κολλαγόνο, πρωτεΐνη ορού γάλακτος και μαγνήσιο.

για υποστήριξη της προπόνησης και της ανάκαμψης, όπως κρεατίνη, βήτα-αλανίνη, κολλαγόνο, πρωτεΐνη ορού γάλακτος και μαγνήσιο. Καθημερινή προπόνηση 60-90 λεπτών στο γυμναστήριο του σπιτιού του, έξι ημέρες την εβδομάδα, ξυπνώντας στις 4:30 π.μ.

στο γυμναστήριο του σπιτιού του, έξι ημέρες την εβδομάδα, ξυπνώντας στις 4:30 π.μ. Υγιεινές συνήθειες ύπνου , όπως αποφυγή οθονών πριν τον ύπνο, χρήση κουρτινών blackout και φυσικά υλικά στα σεντόνια.

, όπως αποφυγή οθονών πριν τον ύπνο, χρήση κουρτινών blackout και φυσικά υλικά στα σεντόνια. Κατανάλωση μιας κουταλιάς ακατέργαστου μελιού πριν τον ύπνο για καλύτερη ξεκούραση.

για καλύτερη ξεκούραση. Έκθεση στο πρωινό φως, κατανάλωση περίπου 4 λίτρων νερού καθημερινά και διασφάλιση συνεχούς ύπνου κάθε βράδυ.

Ο Cody παρακολουθούσε την πρόοδό του με καθημερινό ζύγισμα, επιτρέποντας στο ChatGPT να προσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του.

Τόνισε ότι η απώλεια βάρους δεν περιλάμβανε φάρμακα ή φαρμακευτική αγωγή τύπου Ozempic. Η έμφαση δόθηκε σε ολόκληρα, θρεπτικά τρόφιμα, άσκηση, ενυδάτωση και ποιοτικό ύπνο.

Εκτός από την απώλεια βάρους, το αποτέλεσμα ήταν: