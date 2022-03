Ζοζέπ Μπορέλ: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε τίμημα – Οι συνέπειες του πολέμου θα είναι μακράς διάρκειας

O Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, μιλώντας στην Oλομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφέρθηκε στα ζητήματα της ενέργειας, του προσφυγικού, της άμυνας και της ασφάλειας.

«Oι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε απαιτούν ισχυρή στάση από την πλευρά μας», σημείωσε ο κ. Μπορέλ και συμπλήρωσε ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε ένα τίμημα, να πληρώσουμε ένα τίμημα διότι οι συνέπειες του πολέμου θα είναι μακράς διάρκειας και οι συνέπειες αυτού το πολέμου θα διαμορφώσουν ευρωπαϊκές πολιτικές για τα χρόνια και τις δεκαετίες που έρχονται».

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine

•Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members

•Belarus banking sector

•Export of maritime navigation technology to Russia

•adding crypto-assets

