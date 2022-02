Φον ντερ Λάιεν: Κλείνει ο εναέριος χώρος της Ε.Ε. για τα ρωσικά αεροπλάνα

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε δηλώσεις της από τις Βρυξέλλες ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία. Όπως τόνισε η ΕΕ, σε μία στιγμή ορόσημο προμηθεύει τρίτη χώρα με αμυντικό οπλισμό, ενώ παράλληλα, απαγορεύει σε όλα τα αεροσκάφη “που ελέγχονται ή ανήκουν στη Ρωσία, να προσγειώνονται, να απογειώνονται, ή να υπερίπτανται στον εναέριο χώρο της ΕΕ”

Ο αεροπορικός χώρος της ΕΕ είναι κλειστός για τα αεροσκάφη της Ρωσίας” ξεκαθάρισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πρόσθεσε ότι σε ένα πρωτοφανές βήμα απαγορεύουν εντελώς τα ΜΜΕ που ελέγχονται από το Κρεμλίνο για να μην σπέρνουν τη διχόνοια στην ΕΕ και να μην διασπείρουν fake news, ενώ ακολούθως ο Ζοζέπ Μπορέλ είπε ότι από το βράδυ σήμερα μπλοκάρεται η μετάδοση του RT.com και του Sputnik.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε νέες κυρώσεις για το καθεστώς Λουκασένκο. Αναφέρθηκε στο πάγωμα του Swift αλλά και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών. “Είναι μοναδικά και εντυπωσιακά το θάρρος και η τόλμη του Ζελένσκι” επεσήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που πρόσθεσε ότι “με ανοικτές αγκάλες καλωσορίζουμε τους Ουκρανούς” και ότι “είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε κάθε δυνατότητα να προσφέρουμε το καλωσόρισμα με κάθε αλληλεγγύη”.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

