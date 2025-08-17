Vouchers για φθηνές διακοπές: Ποια πρέπει να εξαργυρωθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και ποια έρχονται το επόμενο έτος

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025» να εξαργυρώσουν το ποσό του voucher (της άυλης ψηφιακής κάρτας) ύψους 200 ευρώ – 600 ευρώ για φθηνές διακοπές σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα σε ολόκληρη τη χώρα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το ποσό αυτό μπορεί να αναλωθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά έως την παραπάνω ημερομηνία για την περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό επιθυμεί δύο ή περισσότερες φορές. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι το ποσό που δικαιούται ο κάτοχος του voucher αλλά και που έχει στην ψηφιακή του κάρτα.

Σε κάθε περίπτωση η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Τουρισμός για Όλους 2025 λειτουργεί μόνο για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί (χαμηλή περίοδος όπως από 01.10.2025 – 31.12.2025 ή υψηλή περίοδος από 01.05.2025 – 30.09.2025) και λήγει αυτομάτως στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Συνεπώς μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Επίσης οι δικαιούχοι των vouchers θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για το πρόγραμμα:

Τα τουριστικά καταλύματα

Το πρόγραμμα δεν έχει λίστα με συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όλα τα τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία θα πρέπει να δέχονται την ψηφιακή κάρτα του δικαιούχου του προγράμματος. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει αυτά να έχουν δηλωθεί στην Εφορία με τον κατάλληλο κωδικό κατηγορίας εμπόρου. Ενδεικτικά αυτό αφορά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, Camping και Timeshare Real Estate.

Τι ισχύει για τους περιορισμούς

Ο Τουρισμός για Όλους 2025 δεν έχει κανέναν περιορισμό:

Στον αριθμό διανυκτερεύσεων.

Στη γεωγραφική περιοχή, καθώς στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας.

Μοναδικές προϋποθέσεις είναι:

Το συνολικό ποσό της πληρωμής να μην υπερβαίνει αυτό που αναλογεί στον κάθε δικαιούχο.

Οι δικαιούχοι να εξαργυρώσουν το ποσό που τους έχει πιστωθεί αποκλειστικά μέσα στην περίοδο που έχουν δηλώσει.

Η πληρωμή

Οι δικαιούχοι της κάρτας του προγράμματος μπορούν να καταβάλλουν το ποσό στο τουριστικό κατάλυμα με τους εξής τρόπους:

είτε με τη φυσική παρουσία τους σε αυτό κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Αυτό γίνεται μόνο αν το τηλέφωνο τους υποστηρίζει τις ανέπαφες πληρωμές (λειτουργία NFC).

σε αυτό κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Αυτό γίνεται μόνο αν το τηλέφωνο τους υποστηρίζει τις ανέπαφες πληρωμές (λειτουργία NFC). είτε μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του.

ιστοσελίδας του. είτε σε κάποια POS όπου θα πρέπει να πληκτρολογηθεί ο αριθμός της κάρτας. Η λύση αυτή εξυπηρετεί τον δικαιούχο αν κλείνει το κατάλυμα τηλεφωνικώς ή το κινητό του δεν διαθέτει NFC.

Έρχεται νέο pass για φθηνές διακοπές

Εντός του 2025 αναμένεται να γίνουν σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr ανακοινώσεις για τους δικαιούχους, τα ποσά και τις προϋποθέσεις χορήγησης του Kythira Pass.

Το νέο αυτό voucher (ψηφιακή χρεωστική κάρτα) για φθηνές διακοπές θα αφορά την τουριστική περίοδο Απριλίου- Σεπτεμβρίου του 2026 και οι επισκέπτες των Κυθήρων θα έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν σε καταστήματα αλλά και για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα του νησιού. Αξιοσημείωτο είναι δε πως στο εν λόγω πρόγραμμα δεν αναμένεται να υπάρξουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά για την συμμετοχή σε αυτό.

Τα χαρακτηριστικά

Ορισμένα λοιπόν από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αναμένεται να είναι τα εξής:

Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι

Δικαιούχοι φαίνεται πως θα είναι:

όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα

ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας

ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος φαίνεται πως θα είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου φαίνεται πως θα είναι:

τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Η πλατφόρμα και τα ποσά