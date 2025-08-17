«Ταράζει» τα νερά του Αιγαίου η Άγκυρα: 146 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροπλάνα και drones

Ακόμη και παραμονές του Δεκαπενταύγουστου οι Τούρκοι προχώρησαν σε 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου αυξάνοντας κατακόρυφα την προκλητικότητα εν σχέσει με το ήσυχο 2024. Παράλληλα οι παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών είναι καθημερινό φαινόμενο σε συγκεκριμένο σημείο του Αιγαίου, με στρατιωτικές πηγές να επισημαίνουν στο enikos.gr ότι η τουρκική προκλητικότητα κάθε άλλο παρά έχει εκλείψει.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Από το απόλυτο «μηδέν» το 2024 έφτασε στις 146 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) αυξάνοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο, φλερτάροντας επικίνδυνα με την ένταση. Μέσα στους πρώτους 7 μήνες του 2025 η Τουρκία έχει ξεπεράσει κατά 107 τον αριθμό παραβάσεων των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο κίνδυνος υποτροπής είναι ορατός.

Στο στόχαστρο βρίσκεται αποκλειστικά το νοτιοανατολικό Αιγαίο, από το ύψος νότια της Κάσου – Καρπάθου μέχρι το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, στο Καστελλόριζο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, που αναρτώνται μετά την έγκριση από το υπουργείο Εξωτερικών, από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι και τις 16 Αυγούστου καταγράφηκαν 436 παραβάσεις ΚΕΚ. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλο το 2024 είχαν καταγραφεί 301. Η αύξηση αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει το 100% στο τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τους πρώτους 7 μήνες συμπεριλαμβανομένου και τις πρώτες 6 ημέρες του Αυγούστου οι παραβάσεις των ΚΕΚ ήταν μόλις 59, καταγράφεται συγκριτική αύξηση 691%.

Όμως, έχουμε το απόλυτο σε ότι αφορά τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Από το απόλυτο «μηδέν» που είχε καταγραφεί το 2024, από την αρχή του 2025 μέχρι και τις 6 Αυγούστου σημειώθηκαν 146. Όλες έχουν πραγματοποιηθεί με κατασκοπευτικά CN-235, με Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας ATR-72 (που επίσης χρησιμοποιούνται για κατασκοπευτικούς σκοπούς) καθώς και με UAV / Drones τύπου Akinci και μεμονωμένα Bayraktar.

Η πλειοψηφία των παραβιάσεων του ΕΕΧ αφορά την περιοχή ανατολικά της Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εναέριος Χώρος της Ελλάδας ορίζεται στα 10 μίλια από τις ακτές. Μόνο την Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025, σημειώθηκαν 3 παραβιάσεις, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανατολικά της Ρόδου. Και οι τρεις έγιναν από ένα κατασκοπευτικό – αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, το οποίο «αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, απογειώθηκε από την Κρήτη ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16.

To σκηνικό επαναλήφθηκε και στις 13 Αυγούστου, παραμονές της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με 3 παραβιάσεις του ΕΕΧ από ένα κατασκοπευτικό ATR-72, το οποίο αναχαιτίστηκε από δύο οπλισμένα ελληνικά F-16, που είχαν απογειωθεί από την Κρήτη.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών και αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, η παραβίαση εναερίου χώρου αφορά στην άνευ αδείας πτήση αεροσκάφους άλλου κράτους σε ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο.

Παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας λαμβάνει κατεξοχήν χώρα όταν αεροσκάφος εισέρχεται στο FIR (Flight Information Region) Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσεως, ήτοι κατά παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Ο συντονισμός των πτήσεων, τόσο των πολιτικών όσο και των στρατιωτικών αεροσκαφών, σε διεθνή εναέριο χώρο είναι απαραίτητος για ασφαλή διεξαγωγή της εναέριας κυκλοφορίας και συνίσταται στην ανταλλαγή κάθε πληροφορίας περί των πτήσεων σε μία περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προβλεπόμενη από τον ICAO (International Civil Aviation Organization) υποβολή των πληροφοριών πτήσεων υπό τη μορφή του σχεδίου πτήσης (Flight Plan).

Στο «ελληνικό πεντάγωνο», στο Στρατόπεδο Παπάγου παρακολουθούν με προσοχή την εξελισσόμενη τουρκική δραστηριότητα από αέρος και βρίσκονται σε εγρήγορση για κάθε πιθανό σενάριο. Η έξαρση της Τουρκικής δραστηριότητας που κινείται στο όριο πριν αρχίσουν να δημιουργούνται εκ νέου εντάσεις, συνοδεύεται και από την προκλητική ρητορική, όπως αυτή αποτυπώθηκε πρόσφατα με την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων.

Σύμφωνα με τους χάρτες, το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο εκτείνεται έξω από τα χωρικά ύδατα δυτικά της Ίμβρου και Τενέδου, μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Στην Ανατολική Μεσόγειο το θαλάσσιο πάρκο αποκλείει το Καστελλόριζο, καθώς ξεκινάει βορειοανατολικά της Ρόδου και φτάνει μέχρι και τα ανοιχτά του Κόλπου της Αττάλειας.

Στρατιωτικοί κύκλοι σχολίαζαν στο enikos.gr ότι στόχος της Άγκυρας είναι ο ακρωτηριασμός της ελληνικής κυριαρχίας. Κι αυτό είναι το πρώτο βήμα για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, που ζητά μετ’ επιτάσεως, ως μέρος αποδυνάμωσης της ελληνικής άμυνας. Παρατηρώντας κάποιος προσεκτικά τους χάρτες διαπιστώνει ότι το σύνολο των οικοπέδων εκτός του γεγονός ότι βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, συμπίπτουν ακριβώς με τα τμήματα που πάντα δεσμεύει το Πολεμικό Ναυτικό για την διεξαγωγή ασκήσεων. Είναι ακριβώς οι περιοχές που εποφθαλμιά η Τουρκία να έχει τον έλεγχο ώστε να προωθήσει την επιδίωξή της για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Ουσιαστικά, αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή από την Άγκυρα είναι ο στρατιωτικός ναυτικός αποκλεισμός των ελληνικών νησιών. Κάτι που αν το επιτύχει θα μπορέσει να περάσει στο επόμενο στάδιο, αυτό του πλήρους αφοπλισμού των νησιών.

Και ο χάρτης είναι η συνέπεια του ανυπόστατου και αλυτρωτικού δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, που πλέον περνάει από την θεωρία επί του πεδίου.