Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Αυτές είναι οι ημερομηνίες καταβολής

Enikos Newsroom

οικονομία

συνταξιοδότηση

Τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Νοέμβριο του 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, δίνοντας στη δημοσιότητα το πλήρες πρόγραμμα πληρωμών για μισθωτούς και μη μισθωτούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο φάσεις, ανάλογα με το ταμείο προέλευσης.

Αναλυτικά

  • Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και εφεξής, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και μετά), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών).
  • Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων – ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ –, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

