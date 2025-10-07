Ντόναλντ Τραμπ: Θέλει να γνωρίζει θέλει να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους πυραύλους Τόμαχοκ πριν τους στείλει στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Θέλει να γνωρίζει θέλει να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους πυραύλους Τόμαχοκ πριν τους στείλει στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα ήθελε να είναι ενήμερος συγκεκριμένα για το πώς η Ουκρανία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ, προτού δώσει το οριστικό «πράσινο φως» στο Πεντάγωνο να τους προμηθεύσει στις δυνάμεις του Κιέβου, καθώς δεν επιθυμεί να «κλιμακωθεί» ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας αυτής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από την Ουάσιγκτον να πουλήσει Τόμαχοκ σε ευρωπαϊκά κράτη, ώστε αυτά, κατόπιν, να τους διαθέσουν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του.

Τα όπλα αυτού του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές τουλάχιστον 2.500 χιλιομέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι η Μόσχα θα βρισκόταν εντός εμβέλειας, εάν τα αποκτούσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε προχθές, Κυριακή, ότι εάν η Ουάσιγκτον προμήθευε πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία, προκειμένου να προχωρήσει σε πλήγματα βαθιά μέσα στην επικράτεια της χώρας του, οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις θα καταστρέφονταν.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν έχει αποφασίσει σχετικά με την προμήθεια τέτοιων πυραύλων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός δεν το απέκλεισε, σημειώνοντας ότι έχει «περίπου» λάβει «απόφαση» για το ζήτημα.

«Νομίζω πως θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνουν με αυτούς. Πού θα τους στείλουν; Υποθέτω πως θα έπρεπε να θέσω αυτό το ερώτημα. Θα έθετα μερικά ερωτήματα. Δεν επιδιώκω να κλιμακωθεί αυτός ο πόλεμος», είπε.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση ούτε από τη ρωσική ούτε από την ουκρανική προεδρία, όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ζήτησε σχόλιο για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

04:44 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

