Tina Turner: Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 67 ετών

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του γιου της Tina Turner, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Αν και η αιτία του θανάτου δεν έχει επισήμως γνωστοποιηθεί, το TMZ μετέδωσε ότι ο Ίκε Τέρνερ Τζούνιορ αντιμετώπιζε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, η οποία πιθανότατα στάθηκε μοιραία.

Η οικογένεια της σπουδαίας τραγουδίστριας επιβεβαίωσε την απώλεια, με την ανιψιά της Tina Turner, Ζακλίν Μπούλοκ, να δηλώνει στη New York Post:
«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ξαδέλφου μου, Άικ Τέρνερ Τζούνιορ. Ο Τζούνιορ ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ξάδελφος· ήταν για μένα σαν αδελφός, καθώς μεγαλώσαμε μαζί στο ίδιο, διάσημο σπίτι.»

 

