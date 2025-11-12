Στην «φάκα« της ΑΑΔΕ ελεύθεροι επαγγελματίες – Δήλωναν εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό

Πρωτοφανή φαινόμενα φοροδιαφυγής αποκαλύπτουν τα στοιχεία που εντόπισε η ΑΑΔΕ μέσα από τις τελευταίες διασταυρώσεις για τα τεκμήρια διαβίωσης. Οι έλεγχοι δείχνουν πως χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες εμφανίζονται με ζημιές στα φορολογικά τους στοιχεία, την ώρα που η πραγματική τους οικονομική δραστηριότητα είναι έντονη και τα έσοδά τους υψηλά.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εστιάζουν σε επαγγελματίες που διατηρούν μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως, παρά τον αυξημένο κύκλο εργασιών τους, δηλώνουν πως οι επιχειρήσεις τους είναι ζημιογόνες. Ειδικότερα, επτά στους δέκα ιδιοκτήτες μπαρ δηλώνουν ζημιές, το ίδιο ισχύει για έναν στους δύο εστιάτορες, ενώ έξι στα δέκα κομμωτήρια εμφανίζονται επίσης με αρνητικά αποτελέσματα.

Η ΑΑΔΕ προχωρά πλέον σε πιο στοχευμένους ελέγχους, ώστε να εντοπιστούν τα περιστατικά φοροδιαφυγής και να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποκαλύπτουν ένα γενικευμένο φαινόμενο απόκρυψης εισοδημάτων, που τελικά επιβαρύνει τους συνεπείς φορολογούμενους, οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν φόρους για εκείνους που «ξεγλιστρούν».

Το ίδιο ρεπορτάζ φέρνει στο φως και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ελαιοχρωματιστές δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 345 ευρώ, όμως λόγω τεκμηρίων ο φόρος που προκύπτει φτάνει τα 1.462 ευρώ. Οι ψυκτικοί δηλώνουν κατά μέσο όρο 556 ευρώ το μήνα, αλλά φορολογούνται για 2.009 ευρώ, ενώ οι κομμωτές δηλώνουν μόλις 298 ευρώ μηνιαίως και ο φόρος τους ανέρχεται σε 1.630 ευρώ. Για σύγκριση, ένας μισθωτός με εισόδημα 1.470 ευρώ το μήνα πληρώνει 2.023 ευρώ φόρο το χρόνο.

 

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

