Σουβλάκι από… χρυσάφι – Στα ύψη οι τιμές του αγαπημένου γρήγορου φαγητού των Ελλήνων

Το παραδοσιακό σουβλάκι, το πιο αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων, τείνει να εξελιχθεί σε είδος πολυτελείας. Η τιμή του τυλιχτού αναμένεται σύντομα να ξεπεράσει τα 5 ευρώ, μετατρέποντας το άλλοτε φτηνό και πρόχειρο γεύμα σε ένα προϊόν απλησίαστο για πολλούς, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ακρίβειας που πλήττει την αγορά.

Σήμερα, για να απολαύσει κάποιος σουβλάκια ακόμη και σε ένα απλό γεύμα, χρειάζεται τουλάχιστον 40 ευρώ, ποσό που για αρκετά νοικοκυριά θεωρείται υπερβολικό. Για δεκαετίες, το σουβλάκι ήταν η πιο προσιτή και γευστική επιλογή, όμως τα τελευταία χρόνια οι συνεχείς ανατιμήσεις έχουν κάνει τους καταναλωτές να το σκέφτονται διπλά πριν παραγγείλουν.

Το 2015 η τιμή του τυλιχτού ήταν 2,20 ευρώ, το 2023 ανέβηκε στα 3,20-3,40 ευρώ, ενώ σήμερα αγγίζει τα 4,20 ευρώ. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2026 θα ξεπεράσει τα 5 ευρώ. Από το 2015 μέχρι σήμερα, η συνολική αύξηση φτάνει το 91%, ενώ την ίδια περίοδο ο κατώτατος μισθός ανέβηκε μόλις κατά 50%. Όπως λένε οι επαγγελματίες του χώρου, «όταν ένα είδος ακριβαίνει τόσο, στο τέλος χάνεται και ο πελάτης».

Οι τιμές έχουν διπλασιαστεί στα πρόβεια κρέατα, που πλέον σπανίζουν στην αγορά, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά, για μια τετραμελή οικογένεια που θα βγει μια Παρασκευή βράδυ για σουβλάκια, ο λογαριασμός φτάνει τα 50 ευρώ για 8 τυλιχτά, 2 πατάτες και 4 αναψυκτικά. Παλαιότερα, το ίδιο γεύμα κόστιζε περίπου 10 ευρώ.

Η διαφορά είναι τεράστια, αφού σήμερα οι 30-35 ευρώ που χρειάζονται αντιστοιχούν στο τριπλάσιο ποσό σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια. Το σουβλάκι ήταν πάντα η εύκολη και φθηνή λύση για φοιτητές και εργαζόμενους που ήθελαν να φάνε κάτι γρήγορο χωρίς να μαγειρέψουν, όμως πλέον αυτό έχει αλλάξει.

Πολλοί νέοι δυσκολεύονται να το απολαύσουν ακόμη και περιστασιακά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας 18χρονος: «Τώρα εγώ είμαι 18 χρονών· για να χορτάσω θέλω 21 ευρώ. Αν είναι δυνατόν! Δηλαδή, και μόνο για να πιω κάτι πρέπει να δουλεύω μια μέρα για να φάω ένα γεύμα».

