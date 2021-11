Next is Now 2021: Βιώσιμος Θεματικός Τoυρισμός

Στη θεματική προσέγγιση της φιλοξενίας έδωσε έμφαση η Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού, κατά την εισήγησή της στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.

Η υφυπουργός Τουρισμού τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «μπορέσαμε μέσα από πολύ δύσκολες, σκληρές συνθήκες να λέμε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι σημείο αναφοράς. Οι τουρίστες έδωσαν το μεγαλύτερο βραβείο, γιατί είπαν ότι εδώ, στην Ελλάδα, ένιωσαν ασφαλείς. Η αύξηση κατά 30% της μέσης δαπάνης σε σχέση με το 2020 να είναι παρακαταθήκη για το μέλλον». Επεσήμανε, μάλιστα, ότι ο χειμερινός τουρισμός θα είναι μια δύσκολη εξίσωση, ενώ τόνισε ότι μέσα από τη θεματική προσέγγιση της φιλοξενίας και την αναβάθμιση των υποδομών θα μπορούν και άλλες περιοχές να υποδεχθούν τουρίστες.

«Αξιοποιούμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάνω από 100 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε θεματικές μορφές τουρισμού, στον ορεινό τουρισμό, σε μονοπάτια, στον ιαματικό τουρισμό, στο κομμάτι που συνδέεται με τα καταφύγια. Παράλληλα, 46 εκατ. ευρώ θα τα στρέψουμε στο reskilling και upskilling. Σχεδιάζουμε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα για 20.000 ανέργους και εποχικά εργαζομένους. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ που έχει μέσα στις πρόνοιές του το Παρατηρητήριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στρέφονται στο αύριο. Κάνουμε συνέργειες με άλλα υπουργεία για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Για να μιλήσουμε για μία χώρα διεθνώς ως ανταγωνιστικό προορισμό, η βιωσιμότητα και η αειφορία αποτελούν απαραίτητα συστατικά», είπε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Τουρισμού.

Στον αθλητικό τουρισμό εστίασε από την πλευρά του ο Γιώργος Μαυρωτάς, γενικός γραμματέας Αθλητισμού. «Η Ελλάδα έχει κάποια από τα σημαντικότερα τοπόσημα του διεθνούς τουρισμού. Ο αθλητικός τουρισμός έχει τρεις άξονες, τα megaevents ως θεατές, τη συμμετοχή σε αγώνες για αναψυχή ανθρώπων που έρχονται απ’ όλο τον κόσμο και τρίτον τον προπονητικό τουρισμό που έχει να κάνει περισσότερο με τον αγωνιστικό τουρισμό. Η Ελλάδα πρέπει να δώσει έμφαση στην Ιστορία και στον αθλητισμό και να μιλάει για τον αθλητισμό που είναι στηριγμένος στις αξίες. Εχουμε μεγάλο δυναμικό αξιοποίησης», είπε.

«Ο θρησκευτικός μας τουρισμός είναι παρεξηγημένος δυστυχώς. Είναι καλό να διαχωρίσουμε τον προσκυνηματικό από τον θρησκευτικό τουρισμό. Το όνειρό μου είναι να φτάσει η Ελλάδα εκεί που της αξίζει, και ο θρησκευτικός τουρισμός το ίδιο, σε υψηλό επίπεδο. Ισως να είμαστε πιο διάσημοι στο εξωτερικό απ’ ό,τι στο εσωτερικό», τόνισε η Αναστασία Νάργου, Ιστορικός Ελληνικού Πολιτισμού ΕΑΠ.

Έμφαση στην ανάπτυξη του συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού και στις ελλείψεις που λειτουργούν ανασταλτικά στην προσέλκυση μεγάλων συνεδρίων έδωσε από την πλευρά της η Ειρήνη Τόλη, πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων & Εκδηλώσεων (HAPCO & DES). «Πρέπει η χώρα να καθιερώσει εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το Μέγαρο Μουσικής μπορεί να μας εξυπηρετεί για μεγάλα συνέδρια. Πώς να φέρουμε ένα συνέδριο με 6.000 άτομα; Όλα αυτά φεύγουν, πηγαίνουν στη Βαρκελώνη, στη Μαδρίτη, στη Γαλλία, στην Αυστρία. Είμαστε οι φτωχοί της παρέας και προσπαθούμε να προσελκύσουμε συνέδρια έως 2.000 συνέδρων. Ο συνεδριακός τουρισμός ασχολείται με επιστημονικό τουρισμό, επαγγελματικό τουρισμό και είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι συνεχόμενος τουρισμός που πηγαίνει παντού. Ενας σύνεδρος ξοδεύει 7 φορές παραπάνω από τον κλασικό τουρίστα», είπε η Ειρήνη Τόλη.

Τον συντονισμό του πάνελ έκανε ο Γιώργος Χουδαλάκης, Διευθυντής Real FM.