Κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin σπάει για 1η φορά το φράγμα των 105.000 δολαρίων

Το Bitcoin συνεχίζει και τη Δευτέρα (16/12) την θεαματική άνοδό του, η τιμή του αυξάνεται κατά 3% και πλέον σε συναλλαγές στην Ασία κι έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 105.000 δολαρίων, επεκτείνοντας τα κέρδη του μετά την ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος εξαγγέλλει πως θα μετατρέψει τη χώρα σε «πρωτεύουσα» των κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin έφθασε τα 105.142 δολάρια προτού υποχωρήσει ελαφρώς, άλλαζε χέρια έναντι 104.760 δολαρίων (+3,3%) προ ολίγου.

I will see you on the moon. #Bitcoin pic.twitter.com/pmL7TTBr5e

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 15, 2024